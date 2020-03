Die Coronavirus-Krise wird die deutsche Wirtschaft hart treffen. Nach Einschätzung des Münchner ifo-Instituts wird sie in eine Rezession stürzen. Wie schwer diese ausfällt, sei jedoch mit extrem hohen Unsicherheiten behaftet, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Sofern der Höhepunkt der Pandemie schnell überschritten werde und die Wirtschaft ab Mai wieder in Gang komme, werde die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 1,5 Prozent schrumpft. Sollte die Pandemie länger dauern und es mehrmonatige Produktionsstillstände in der Industrie geben, halten Fuest und seine Kollegen auch ein Minus von sechs Prozent für möglich.



Laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) droht sogar ein noch heftigerer Konjunktureinbruch von bis zu 9 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) falle um 4,5 Prozent, sofern die derzeitige Stresssituation nur bis Ende April andauere und sich dann ab Mai allmählich entspanne. "Dies wäre ein Rückgang der Wertschöpfung von 150 Milliarden Euro", hieß es vom IfW. Setzt die Erholung aber erst drei Monate später im August ein, würde das BIP um 8,7 Prozent fallen.



Die Forscher des Essener RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung senkten ihre Jahresprognose für das Bruttoinlandsprodukt 2020 um knapp zwei Prozentpunkte auf minus 0,8 Prozent.

Risiko einer Staatsschuldenkrise

Sollten sich die Prognosen erfüllen, wäre das ein größerer Einbruch als während der internationalen Finanzkrise im Jahr 2009. Damals war die deutsche Wirtschaft um 5,7 Prozent geschrumpft. "Die Unsicherheiten sind groß, und auch die Abwärtsrisiken sind groß", sagte Fuest. "Man kann auch nicht ausschließen, das es deutlich schlimmer wird."

Umso wichtiger sei massives Gegensteuern der Bundesregierung und auf europäischer Ebene. "Wir müssen sehen, dass derzeit das Risiko, dass die Staatsschuldenkrise wieder ausbricht, sehr groß ist." Aktuell helfen nach Einschätzung der Münchner Wirtschaftsforscher jedoch die Ankündigungen der EZB, der EU und der Bundesregierung zur Stützung der Wirtschaft. "So lange man auf diesem Weg geht, wird es keine Staatsschuldenkrise geben", meinte Fuest.

Fuest und seine Kollegen sehen darüber hinaus in der in den vergangenen Jahren stark angestiegenen Unternehmensverschuldung ein Problem. Das sei vor allem in den USA der Fall. Dort hätten viele Unternehmen Anleihen ausgegeben, die Anschlussfinanzierungen seien schwierig. "Das kann Unternehmen im Extremfall in die Insolvenz treiben."



Optimistischer für 2021

Optimistischer sind die Kieler Forscher vom IfW für 2021. Dann könne es aufgrund von Aufholeffekten ein Wachstum zwischen 7,2 und 10,9 Prozent geben. "Die Entwicklung in diesem Jahr stellt eine krasse Ausnahmesituation dar", sagte IfW-Konjunkturexperte Stefan Kooths. "Die Produktionseinbußen sind der Reflex auf einen massiven exogenen Schock, für den es in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte keine Vergleichsmuster gibt."



Auch vom RWI heißt es, aufgrund von Nachholeffekten sei für 2021 ein Wirtschaftswachstum von 2,3 Prozent statt 1,5 Prozent zu erwarten. Die Arbeitslosenquote dürfte 2020 und 2021 trotz des Produktionseinbruchs mit jeweils 5 Prozent stabil bleiben, heißt es in der Prognose weiter.