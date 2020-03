Am 1. April, ausgerechnet, hält Daimler seine Hauptversammlung in Berlin ab. Ein Scherz-Event wird die aber nicht. Denn es geht um viel Geld. Im CityCube auf dem Berliner Messegelände muss sich der Aufsichtsrat sein neues Vergütungssystem für die Vorstände von den Aktionären absegnen lassen. Mit der Neuerung, so Daimler, reagiere der Konzern auf die seit 1. Januar geltende Aktionärsrechterichtlinie. Die lässt Unternehmen zwar noch ein Jahr Zeit, aber Daimler ist freiwillig vorgeprescht.

Auch Siemens hat sein Vergütungssystem schon überarbeitet. Infineon hat dies bis zur Hauptversammlung (HV) Ende Februar noch nicht geschafft, will aber im Lauf des Jahres nachlegen.

Worum geht es? Auf Druck der Europäische Union hat die Bundesregierung die Regeln für Vorstandsgehälter angepasst. Sie sollen nach oben gedeckelt werden. Zudem soll sich das Belohnungssystem für Manager stärker an langfristigen und nachhaltigen Zielen orientieren.

Eine Reform ist nötig. Deutsche Vergütungssysteme sind intransparent und kompliziert und haben längst ihre Anreizfunktion verloren. Viele Aktionäre haben den Eindruck, dass die Konzerne den Vorständen zu viel zugestehen.

So änderte im Januar der Reisekonzern TUI seine Boni-Regeln so, dass Vorstände auch Geld erhalten, wenn das Geschäft schlecht läuft. Aufsichtsratschef Dieter Zetsche erklärt das so: Eine variable Vergütung für Vorstände verliere ihren Anreiz, wenn trotz guter Leistung in einem "herausfordernden Marktumfeld" keine Auszahlung zu erwarten sei.

Dieser Artikel stammt aus der "WirtschaftsWoche".

Folge der Großzügigkeit: Die Gehälter der Top-Manager heben ab. Laut einer Studie der Humboldt-Universität Berlin kassierten Dax-Vorstände 2017 im Schnitt 4,35 Millionen Euro im Jahr; das 58-Fache eines typischen Mitarbeiters. 30 Jahre zuvor war es nur das 15-Fache.

In den bisherigen Vergütungssystemen gebe es zu viele Fehlanreize, kritisiert Rolf Nonnenmacher, ehemaliger KMPG-Vorstand. Er leitet eine Regierungskommission, die den freiwilligen Corporate Governance Kodex für Unternehmen reformiert.

Aktionärsvertreter Christian Strenger, Ex-DWS-Chef, schlägt vor, auf Boni für kurzfristige Ziele zu verzichten und sie auf ein fixes Grundgehalt aufzuschlagen. Variabel wäre nur noch der Teil der Vergütung, mit dem das Unternehmen das Erreichen langfristiger Ziele belohnt.

Was sich jetzt ändert

Wichtig bei der neuen Richtlinie sind vor allem zwei Punkte:

Der Aufsichtsrat ist künftig gesetzlich verpflichtet, ein Limit für die Maximalvergütung der Vorstände festzulegen. Die Hauptversammlung kann diese Obergrenze mit einfacher Mehrheit sogar noch herabsetzen. Und: Unternehmen müssen ihr Vergütungssystem stärker an strategischen Zielen ausrichten. Bei einem Automobilbauer kann das beispielsweise ein höherer Marktanteil bei Elektrofahrzeugen sein. Auch sollen soziale und ökologische Kriterien, etwa CO2-Emissionen, die Höhe der Vorstandsgehälter beeinflussen. Wie das umgesetzt wird, entscheidet der Aufsichtsrat.