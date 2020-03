Deutschland steht eine Rezession bevor – die Frage ist nur noch, wie schwer sie ausfällt. Zu diesem Ergebnis kommt der Rat der sogenannten Wirtschaftsweisen in einem Sondergutachten, das die möglichen Auswirkungen des Coronavirus berechnet. Zugleich gibt es Anzeichen für einen drastischen Anstieg der Kurzarbeit im Lande; jedem zehnten Mittelständler droht zudem laut einer Umfrage die Insolvenz.



"Entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung dürfte sein, ob es gelingt, die Ausbreitung des Coronavirus effektiv zu bekämpfen, sodass die verschiedenen Einschränkungen wirtschaftlicher Aktivitäten schnell aufgehoben werden können", schreiben die Ökonomen in ihrem Gutachten. Gelingt dies, sei bei einer schnellen Erholung der Wirtschaft nur ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,8 Prozent im Gesamtjahr möglich – nach Einschätzung der Experten die wahrscheinlichste Variante.



Schlimmstenfalls drohe dagegen ein BIP-Einbruch um 5,4 Prozent. Zum Vergleich: Aufgrund der Finanzkrise war die deutsche Wirtschaft im Jahr 2009 um 5,7 Prozent eingebrochen.

Rezession im ersten Halbjahr als Gewissheit

Der Sachverständigenrat hat für die Jahre 2020 und 2021 drei verschiedene Szenarien durchgespielt. Sie unterscheiden sich darin, wie lange und in welchem Ausmaß die aktuellen Einschränkungen gelten und wie schnell sich die Wirtschaft wieder erholt. In allen drei Szenarien beendet die Ausbreitung des Coronavirus allerdings die Konjunkturentwicklung "abrupt, so dass eine Rezession im ersten Halbjahr in Deutschland nicht zu vermeiden sein wird".

Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung geht unterdessen davon aus, dass die Kurzarbeit in der deutschen Industrie schon bald drastisch nach oben schnellen wird. Bei einer Umfrage des Münchner Instituts gab gut ein Viertel der Unternehmen (25,6 Prozent) an, innerhalb der kommenden drei Monate Kurzarbeit zu erwarten. Vor drei Monaten waren es noch 15,3 Prozent gewesen. Besonders betroffen sind laut Ifo die Automobil-, die Maschinenbau- und die Elektrobranche.



Insolvenzen beim Mittelstand

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag geht seinerseits davon aus, dass mehr als jedem zehnten mittelständischen Unternehmen die Insolvenz droht. "Besorgniserregend ist dabei nicht nur die absolute Zahl der befürchteten Pleiten, sondern die rasante Zunahme der konkreten Insolvenzsorgen innerhalb von nicht einmal drei Wochen", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer.



Die Bundesregierung will mit einem umfangreichen Hilfspaket die Wirtschaft in der Corona-Krise mit Investitionen, Kurzarbeitergeld, Krediten unterstützen. Das Paket wurde in der vergangenen Woche auf den Weg gebracht. Schweitzer sprach allerdings von "Lücken im Corona-Gesamtpaket", die nun geschlossen werden müssten. Laut DIHK wären viele Unternehmen bei völligem Umsatzverlust nicht mehr kreditwürdig. Hier solle der Bund die Kreditrisiken übernehmen.