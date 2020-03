Die Bundesregierung hat ein beispielloses Hilfspaket beschlossen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzumildern. Selbstständige, kleine und große Unternehmen, aber auch Bürgerinnen und Bürger will der Staat unterstützen - und das Spektrum der Instrumente ist breit: Kurzarbeitergeld, unbegrenzte Sonderkredite, ein Stabilisierungsfonds sollen Großunternehmen mit Geld versorgt werden können, auch staatliche Unternehmensbeteiligungen sind möglich.



Werden die Maßnahmen ausreichen? Und kommen die Hilfen rechtzeitig bei den Unternehmen an? Drei Betroffene berichten, warum ihnen die Krise trotz der angekündigten staatlichen Unterstützung große Sorgen bereitet.

Martina Bandte ist Co-Geschäftsführerin der Karl Conzelmann GmbH in Albstadt in Baden-Württemberg:

Wir sind ein echtes Familienunternehmen, ich führe das Geschäft in dritter Generation. Dieses Jahr feiern wir 100-jähriges Bestehen. Wir haben schon einiges durchgemacht und doch ist die derzeitige Lage natürlich auch für uns eine Ausnahmesituation.



Wir produzieren Damenwäsche und Dessous und vertreiben sie unter dem Label "Nina von C" und "Like it!" im Einzelhandel, über Versandhäuser und in Kaufhäusern; der Export macht 25 Prozent aus.



Wir stehen derzeit vor mehreren Problemen. Zum einen würden wir unsere Außendienstmitarbeiter jetzt mit der Zwischenkollektion Herbst/Winter-Kollektion zum Kunden schicken. Das macht aber natürlich keinen Sinn. Zum anderen sitzen wir auf viel Never-out-of-Stock-Ware, also auf Produkten, die normalerweise regelmäßig nachgefragt werden. Jetzt aber sinkt die Nachfrage, die Kapitalkosten hingegen bleiben bestehen.



Unser Hauptproblem aber sind die Lieferketten. Unsere Materialien kommen aus Italien, Frankreich, Österreich und der Türkei. Vieles davon bricht jetzt weg. Auch unsere Konfektion in Portugal musste schließen, unser Werk in Rumänien macht wahrscheinlich demnächst dicht.



Hier in Deutschland werden wir unsere Strickerei wohl noch eine Woche betreiben, die Zuschneiderei zwei Wochen. Danach wird ein Großteil unserer 120 Mitarbeiter vermutlich in Kurzarbeit gehen. Einen Ausweg gäbe es noch: Wir versuchen, wie einige andere Unternehmen auch, umzusatteln. Und statt Dessous Mundschutzmasken zu produzieren. Für unsere Mitarbeiter wäre das auch psychologisch wichtig: weil es etwas von der Ohnmacht nimmt.



Viele der staatlichen Initiativen, die jetzt beschlossen wurden, kommen meiner Meinung nach zu spät. Und vieles wird zu lange dauern. Die Banken etwa werden mit der Nachfrage nach Krediten erst mal überfordert sein.



Wir haben einen Antrag auf Kurzarbeit und Stundung der Umsatzsteuer gestellt, den Antrag für ein KfW-Darlehen füllen wir gerade aus. Diese Anträge müssen bei den entsprechenden Stellen geprüft werden – und die werden bei der Flut der Anträge vermutlich schnell an ihre Grenzen kommen.



Standort des Textilunternehmens Karl Conzelmann in Albstadt © Karl Conzelmann

Es gibt Stimmen, die sagen, dass Banken Kreditanträge irgendwann "durchwinken" sollten, damit es schneller geht. Aber: Wenn diese Kredite danach nicht zurückgezahlt werden können, ist das auch ein Problem; für die Finanzwirtschaft und die Volkswirtschaft als Ganzes. Zumal Kredite auch nur begrenzt sinnvoll sind: Die Fixkosten bleiben ja weiterhin bestehen.



Unsere Anträge auf Kurzarbeit haben wir klassisch in Papierform eingereicht. Unser Steuerberater hat uns von einem Onlineantrag abgeraten, da es dabei scheinbar technische Probleme gab.



Man muss auch sagen, dass die Zukunftsaussichten nicht gerade rosig sind. Letztlich ist auch Mode "verderblich". Viele Produkte, die wir jetzt produziert haben, kauft der Einzelhandel in ein paar Monaten nicht mehr ab. Und selbst wenn die Geschäfte wieder öffnen sollten: Die Leute haben dann schlimme Zeiten hinter sich, die Kaufkraft ist nicht gleich wieder da. Wahrscheinlich wird bei der Mode erst einmal gespart.