Skandal, Machtmissbrauch, Placebo-Veranstaltung – so vehement wie am Mittwoch ist CDU-Regierungschef Stefan Mappus im Stuttgarter Landtag noch nie gescholten worden. Nach einer dreistündigen erhitzten Debatte um den Alleingang des Premiers beim Kauf von Aktien des Energieversorgers EnBW nahm der SPD-Oppositionsführer Claus Schmiedel das Schlusswort, auch im Namen der Grünen: "Wir sind nicht bereit, als Staffage bei dieser Abstimmung mitzumachen." Die Abgeordneten beider Fraktionen verließen geschlossen den Saal, begleitet von vereinzeltem Gelächter aus den Reihen zurückbleibender Kollegen.

Die Kontrahenten stritten um das Energieunternehmen Energie Baden Württemberg EnBW. Die Landesregierung hat dem französischen Versorger EDF sämtliche EnBW-Aktien abgekauft. In seiner Regierungserklärung rechtfertigte der Ministerpräsident den außerparlamentarisch und im Stillen angebahnten Kauf. Die EnBW "wäre zu einem Spekulationsobjekt geworden", wenn das Land nicht rasch zugefasst und den 45,01-Prozent-Anteil übernommen hätte, begründete Mappus das Geschäft. "Wir hätten die EnBW den Heuschrecken zum Fraß vorgeworfen."

Es habe kein Zögern geben dürfen, sagte der Ministerpräsident, weswegen er das in Artikel 81 der baden-württembergischen Landesverfassung verankerte Notbewilligungsrecht in Anspruch genommen habe. Er erlaubt, Ausgaben ohne Landtagsbeschluss zu tätigen, "wenn ein unvorhergesehenes und unabweisbares Bedürfnis besteht".

Die französische EDF habe in den Vertragsgesprächen einen "Parlamentsvorbehalt ausdrücklich abgelehnt", sagte Mappus. Ähnlich habe sich die deutsche Börsenaufsicht Bafin verhalten.

Mappus nahm auch die US-Investmentbank Morgan Stanley in Schutz, die das Geschäft abwickeln sollte und deren deutsche Niederlassung sein Duzfreund Dirk Notheis leitet. Die Bank habe sich bereits mit EDF und EnBW befasst, kenne die Materie. Dass Morgan Stanley den Dienstleistungsauftrag ohne Ausschreibung erhalten habe, sei durch das europäische Vergaberecht gedeckt.

Mappus stellte fest, dass der Steuerzahler nur gewinnen, keinesfalls verlieren könne. EDF bekommt 41,50 Euro pro Aktie. Die Gefahr eines Kursverfalls sieht der Regierungschef nicht. "Die Aktie hat nach unserem Einstieg Luft nach oben." Die EnBW sei mit ihren 20.000 Mitarbeitern und 6,5 Millionen Kunden "eine gut aufgestellte Firma", schließe das Jahr 2010 voraussichtlich mit einem Umsatz von 15,6 Milliarden Euro und einem Jahresüberschuss von einer Milliarde Euro ab. EnBW werde "immer eine Dividende zahlen, die über unseren Refinanzierungskosten liegt".

Eine neu gegründete Landesgesellschaft Neckarpri hält das erworbene Aktienpaket. Getrennt vom baden-württembergischen Finanzhaushalt soll sie alle damit verbundenen Transaktionen eigenständig bilanzieren. Kritiker sprechen deswegen seit vergangener Woche von einem von Mappus errichteten Schattenhaushalt.

Der SPD-Landesvorsitzende Nils Schmid nannte die Landtagssitzung eine "Placebo-Veranstaltung", den bis zuletzt geheim gehaltenen Aktienkauf ein "Wahlkampfmanöver". Das schwerste Geschütz fuhr der baden-württembergische Grünen-Chef Winfried Kretschmann auf. "Sie haben das Notbewilligungsrecht des Landtags in einer Weise an die Wand gespielt, wie es noch nie in der Geschichte dieses Landes passiert ist", rief er. Die von Mappus behauptete Eilbedürftigkeit beim Aktienkauf habe nie bestanden.

Das habe schon der bis Ende 2011 geltende Konsortialvertrag zwischen der EDF und dem zweiten Großanteilseigner, den Oberschwäbischen Elektrizitätswerken (OEW), verhindert. Kretschmann: "Wenn die EDF tatsächlich voreilig hätte verkaufen wollen, dann hätte die OEW ein Vorkaufsrecht gehabt."

Mappus habe sich nicht der Landesverfassung untergeordnet, sondern den Wünschen und Forderungen der Börse, und das bei einem Handel, dessen Umfang einem Sechstel des gesamten Landeshaushalts entspreche. "Das ist Machtmissbrauch", rief Kretschmann. Der Vertrag mit der EDF sei nun bindend und unwiderruflich, jeder nachträgliche Mehrheitsbeschluss des Parlaments deswegen wirkungslos. "Wer uns zu reinen Statisten macht, der hat den Landtag schwer beschädigt."

Hans-Ulrich Rülke, FDP-Fraktionsvorsitzender, sprang seinem Koalitionspartner CDU bei. "Es geht Ihnen um reine Oppositionspolitik", rief er in Richtung der Abgeordneten von Grünen und SPD. "Gehen Sie doch vor den Staatsgerichtshof", empfahl er lakonisch den Oppositionsvertretern.

Mit der Mehrheit von CDU und FDP stimmte der Landtag dann einer Bürgschaft zum EnBW-Aktienkauf von 5,9 Milliarden Euro zu.