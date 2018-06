Nach den heftigen Börsenturbulenzen der vergangenen Wochen haben Anleger und Analysten das Vertrauen in den deutschen Aufschwung verloren. Die ZEW-Konjunkturerwartungen fielen im August um 22,5 Punkte auf minus 37,6 Punkte, teilte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mit. Das Institut befragt monatlich rund 300 Börsianer.

Auch die gegenwärtige wirtschaftliche Lage schätzten die Experten nicht mehr so rosig ein. Der Teilindex fiel unerwartet deutlich um 37,1 Punkte auf 53,5 Zähler. "Die bisher schon geäußerte Skepsis der Finanzmarktexperten bezüglich der künftigen konjunkturellen Entwicklung hat sich dramatisch verstärkt", sagte ZEW-Präsident Wolfgang Franz.

Die Angst vor einer Rezession in den USA habe die Unsicherheit ebenso erhöht wie die Herabstufung der Kreditwürdigkeit amerikanischer Staatsanleihen. Hinzu kämen die Schuldenkrise in Europa und der Wachstumseinbruch der deutschen Wirtschaft im zweiten Quartal. Das Bruttoinlandsprodukt hatte nur um 0,1 Prozent zugelegt, nachdem es zu Jahresbeginn noch 1,3 Prozent waren.

Bundesbank erwartet Wachstum von drei Prozent

Die meisten Experten befürchten derzeit aber keine Rezession. "Dem weniger günstigen außenwirtschaftlichen Umfeld steht die noch immer sehr gefestigte Binnenkonjunktur gegenüber", schrieb etwa die Bundesbank in ihrem Monatsbericht. Diese speise sich insbesondere aus der hohen Investitionsbereitschaft der Unternehmen, der kräftigen Nachfrage im Wohnungsbau und der sinkenden Arbeitslosigkeit. Die Bundesbank erwartet deshalb in diesem Jahr nach wie vor ein Wachstum von drei Prozent. 2010 waren es 3,7 Prozent.

Optimistische Zahlen kommen auch von von der Industrie. Nach einer Befragung des Münchner Ifo-Instituts sind sie wieder bereit, größere Investitionen zu tätigen. 2011 würden sie nominal und auch real 14 Prozent mehr ausgeben, sagte Ifo-Konjunkturexperte Klaus Abberger. Nach dem Einbruch der Investitionen in der schweren Wirtschaftskrise 2009 und dem nur geringen Zuwachs im vergangenen Jahr sitzt das Geld der Industrie nun wieder lockerer.

Im Gegensatz zu dem vom ZEW ermittelten pessimistischen Stimmungsbild stehen auch die Prognosen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) zur Außenwirtschaft. Der Verband rechnet bei den deutschen Exporten in diesem und dem nächsten Jahr mit Rekorden: 2011 ein Plus von elf Prozent, das im nächsten Jahr leicht auf neun Prozent zurückgehen dürfte.

Der Zuwachs bei den Importen werde in diesem und im nächsten Jahr jeweils elf Prozent betragen. Ähnlich stark werde auch der Welthandel mit neun Prozent in diesem und elf Prozent im nächsten Jahr zulegen. "Bei Ein- und Ausfuhren winken damit in diesem und im nächsten Jahr wieder neue Rekordwerte", teilte der DIHK mit. Das Wachstum der Weltwirtschaft werde 3,9 Prozent in diesem und 4,1 Prozent im nächsten Jahr erreichen, teilte der DIHK mit.