Die Bachelorstudierenden "machen sich mehr Druck, erfahren aber auch mehr Druck" als ihre Kommilitonen in den Diplom- und Magisterstudiengängen. Diese Zwischenbilanz zieht der Hochschulforscher Tino Bargel über den Bachelor. Zusammen mit Zukunftsängsten und dem Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit werde der Druck dann "explosiv": "Das kann sich dann in Protesten entladen."

Bargel gehört zur Arbeitsgruppe Hochschulforschung an der Universität Konstanz, die zwischen dem Wintersemester 2006/2007 und dem Sommersemester 2007 insgesamt 17 100Studierende aller Bundesländer befragte. Aus Berlin nahmen 409 Studierende der TU teil, aus Brandenburg 260 Potsdamer Bachelor-Studierende. Auftraggeber ist das Bundesbildungsministerium. Dessen Parlamentarischer Staatssekretär kam zu einem weniger dramatischen Ergebnis: "Der Bachelor ist besser als sein Ruf", sagte Thomas Rachel am Dienstag bei der Vorstellung der Studie in Berlin.

Die Studierenden im Bachelor sind stärker als die Diplom- und Magisterstudierenden davon überzeugt, dass eine gute Examensnote (72 Prozent gegenüber 63 Prozent) und ein schneller Abschluss (64 Prozent gegenüber 55 Prozent) ihre Berufsaussichten sehr verbessert, geht aus der Studie hervor.

Eben weil es den Bachelor-Studierenden besonders wichtig ist, wie schnell und mit welchen Zensuren sie studieren, wird von ihnen der "Druck der Bewährung" im Studium auch "weit ernster" genommen als von ihren Kommilitonen, heißt es in der Studie. Die Studierenden stünden unter "Prüfungshetze", formulierte Bargel in Berlin – nicht nur wegen der Fülle der Einzelprüfungen im Bachelor, sondern auch, weil alle Noten in die Abschlussnote mit einfließen.

Hinzu kommt, dass die meisten Studierenden ein Masterstudium für sehr wichtig halten. Zwar würden nur 49 Prozent in den Master gehen, um sich persönlich weiter zu entwickeln. Aber neun von zehn Bachelor-Studierenden halten ein Masterstudium für "sehr nützlich" (72 Prozent) oder "nützlich" (17 Prozent), um ihre Berufsaussichten zu verbessern. Weil die Bedingungen für den Übergang in den Master unklar sind, empfinden die Studierenden noch mehr Druck im Bachelor.

Noch sind zu viele Bachelor erst am Anfang ihres Studiums, um sichere Aussagen über die Auslandsmobilität machen zu können. Die Forscher kommen zu dem Schluss, die neue Studienstruktur trage bislang wenig dazu bei, die internationale Mobilität zu erhöhen. Der Bachelor halte die Studierenden aber auch nicht wie von mancher Seite befürchtet übermäßig vom Auslandsstudium ab.

Vielleicht wäre in einem längeren Bachelorstudium mehr Zeit fürs Ausland. Über 95 Prozent der Studiengänge an Universitäten sind auf nur sechs Semester angelegt. Nur 1,1 Prozent der BA-Studiengänge an Unis haben eine Länger von acht Semestern. Viele Fachhochschulen haben hingegen Zeit für ein Praxissemester eingeplant und bieten siebensemestrige Studiengänge an (43,7 Prozent), über 48 Prozent der Bachelor an FHs sind sechssemestrig, und fast acht Prozent haben eine Länge von acht Semestern. Der kurze Bachelor ist umstritten: Nur 53 Prozent finden ihn gut.