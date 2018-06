Frage: Herr Lenzen, als Ihr Wechsel nach Hamburg durch die Presse bekannt wurde, herrschte an der Freien Universität Berlin (FU) ungläubiges Entsetzen. Mitten in der Vorbereitung auf den nächsten Exzellenzwettbewerb stürzen Sie die FU ins Ungewisse – nur, um an eine im Vergleich zweitklassige Uni zu gehen. Verstehen Sie es, wenn manche Angehörige der FU von Ihnen enttäuscht sind?

Dieter Lenzen: In Deutschlands Hochschulen ist es vielleicht noch nicht so üblich, dass Leiter ihren Arbeitsplatz wechseln und ihre Kompetenz auch in eine andere Einrichtung einbringen. Das ist in anderen Sektoren völlig selbstverständlich. Es darf aber ohnehin niemals so sein, dass eine Einrichtung von der Leitung abhängig wird. Das ist bei der Freien Universität aber auch nicht der Fall. Sie ist hervorragend und selbstbewusst und hat viele Leute mit Leitungskompetenz.

Frage: Hatten Sie befürchtet, an der FU nicht mehr wiedergewählt zu werden?

Lenzen: Ich hätte auf gar keinen Fall noch mal eine Wiederwahl angestrebt, denn das wäre dann ins 16. Jahr gegangen, wenn ich die Zeit als Vizepräsident mitzähle. Es ist ja nicht zufällig so, dass in vielen Universitäten nur zwei Amtszeiten erlaubt sind. Im nächsten Jahr hätte ich auf jeden Fall einen neuen Weg eingeschlagen.

Frage: Verlassen Sie Berlin vielleicht, weil Sie der Auffassung sind, die FU habe ihren Zenit überschritten?

Lenzen: Die Freie Universität findet sich, wenn man allein die Rankings sieht, national auf dem vierten Platz. Ich bin völlig sicher, dass sie diesen Platz verteidigen wird. Natürlich ist der Wettbewerb härter geworden. Aber es gibt auch neue Herausforderungen für die deutschen Universitäten, die sich nicht auf Exzellenz reimen.

Frage: Welche zum Beispiel?

Lenzen: Was jetzt ansteht, ist eine ernst gemeinte Revision des Bologna-Prozesses. Fehler, die von der Politik gemacht worden sind, müssen nun von den Hochschulen korrigiert werden. Ich hoffe sehr, dass der nächste Exzellenzwettbewerb das auch berücksichtigt. Pläne für die Lehre müssen eine große Rolle spielen.

Frage: Sie haben behauptet, die "Sozialisten und Sozialdemokraten" in der Berliner Regierung hätten Sie mit "immer weiteren Kürzungen" in die Flucht geschlagen. In Wahrheit ist die FU unter der CDU-Regierung von Eberhard Diepgen um fast die Hälfte ihrer Professuren gebracht worden. Mit den Hochschulverträgen von Wissenschaftssenator Zöllner hingegen wird erstmals seit Jahren nicht gespart. Es fließen zusätzlich jährlich 35 bis 40 Millionen Euro für die Forschung über die Einstein-Stiftung. Woher kommt Ihre Animosität?

Lenzen: Ich denke, wenn man einem Patienten schon einmal beide Beine abgetrennt hat, kann man sie nicht noch mal abtrennen. Insofern ist es kein Verdienst, wenn die Kürzungen nicht noch einmal dieselben Ausmaße annehmen. Im Übrigen hatte sich in West-Berliner Zeiten auch Speck angesammelt, so dass die Kürzungen unter Diepgen noch gar nicht an die Substanz gingen. Das war bei den Kürzungen von 2003 unter der rot-roten Koalition anders. Ich sage nur Klinikum Steglitz oder Streichung von zehn Fächern.