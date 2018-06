Bei manchen Insektenarten haben die Weibchen nur an einem Tag in ihrem Leben Sex. Dieser wird jedoch gut genutzt: Das Insekten-Weibchen paart sich mit so vielen Männchen wie möglich und hortet deren Sperma in einem Reservoir namens Spermathek. Mit diesem Vorrat kann sie dann den Rest ihres Lebens ihre Eier befruchten.

Doch diese Strategie führt auch zu einem Evolutionskonflikt zwischen den Geschlechtern: Für das Weibchen ist es von Vorteil, wenn möglichst viele der Eier befruchtet werden – denn nur so wird ihr Erbgut an viele Nachkommen weitergegeben. Die Männchen wollen hingegen, dass sich nur ihr eigenes Sperma durchsetzt. Die Samen der Konkurrenten gilt es, auszuschalten.

Ein Forscherteam um Susanne den Boer von der Universität Kopenhagen beobachtete in der Spermathek promiskuitiver Insekten-Weibchen jetzt kriegsähnliche Zustände: Denn die Drohnen sind in der Lage, ihr Sperma mit einem Sekret zu versehen, dass die eigenen Samen schützt – die der Konkurrenz hingegen schädigt. Wie die Forscher in der neusten Ausgabe des Wissenschaftsmagazins Science schreiben, hat sich diese Form des Wettkampfs bei Bienen und Ameisen offenbar unabhängig voneinander entwickelt.



Allerdings sind die Verluste hoch in diesem Stellvertreterkrieg, den die Spermien in der Vorratstasche der Königin für ihre Erzeuger austragen. Nur wenige Spermien überleben – zum Nachteil der Königin, die im schlimmsten Fall auf einem Haufen unbefruchteter Eier sitzen bleibt. Doch die Natur hat auch hier eine Strategie entwickelt: Bei Blattschneideameisen fanden die Biologen ein Sekret, welches die Weibchen ihrerseits in die Spermathek geben. Es richtet sich genau gegen die Konkurrenzkämpfe der Spermien und maximiert damit die Zahl der überlebenden Samenzellen.

Im Experiment vermischten die Wissenschaftler den puren Samen eines Männchens einmal mit dessen eigenem Sekret und einmal mit dem eines fremden Artgenossen. Bei Arten, die monogam leben, konnte das fremde Sekret dem Samen nichts anhaben, hier schient sich die Ausbildung von Kampfstoffen also nicht gelohnt zu haben. Ganz anders bei den promiskuitiven Insektenarten: Bei ihnen konnte das fremde Sekret die Spermien des Konkurrenten signifikant dezimieren.

In einer zweiten Studie gelang es Mollier Manier und seinen Kollegen von der Syracuse University in den USA sogar, die konkurrierenden Spermien in der Spermathek sichtbar zu machen. Sie untersuchten dazu Taufliegen der Spezies Drosophila melanogaster, bei denen sich das Weibchen ebenfalls von mehreren Männchen begatten lässt. Die Biologen züchteten die Fliegen so heran, dass die Spermienköpfe rot oder grün fluoreszieren.

So konnten sie die Rivalen im weiblichen Genitaltrakt gut auseinander halten und beobachten, wie der Kampf schließlich ausgeht. Interessanterweise scheint nicht die Schnelligkeit ausschlaggebend zu sein. Die Samenzellen bewegten sich überraschend langsam auf ihr angestrebtes Ziel – die Eizelle – zu.