Die EU-Staaten wollen ein Handelsverbot des vom Aussterben bedrohten Roten Thunfisches. Darauf einigten sich die Botschafter der 27 EU-Länder am Mittwoch. Sie folgten damit einem Vorschlag der EU-Kommission, der ein Verbot des internationalen Handels mit Rotem Thunfisch über das Washingtoner Artenschutzabkommen (Cites) unterstützt. Die Minister der Europäischen Union werden auf einem ihrer Treffen in den kommenden Tagen den Beschluss der Botschafter ohne Aussprache annehmen.

Die 175 Cites-Vertragsstaaten treffen sich von diesem Samstag an in Doha am Persischen Golf – dort könnte ein Bann beschlossen werden. Auf der Konferenz wird die EU, die 27 Stimmen hat, einen gemeinsamen Standpunkt vertreten. Allerdings spricht sich die EU für ein Handelsverbot mit aufschiebender Wirkung aus – man will erst eine Sitzung der Internationalen Kommission für den Schutz des Atlantischen Thunfischs ICCAT abwarten. Ein Verbot könnte nach Angaben von EU-Diplomaten frühestens im Mai 2011 in Kraft treten. Der Rote Thun soll in Anhang I des Cites-Übereinkommens aufgenommen werden.

Artenschutzabkommen Cites Cites-Abkommen Bis zum 5. Oktober 2016 treffen sich Delegierte der 181 Mitgliedsstaaten, die das Washingtoner Artenschutzabkommen unterzeichnet haben, in Johannesburg, Südafrika. Auf Englisch heißt das Abkommen Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Es besteht seit 1973 und regelt den internationalen Handel von bedrohten Tieren und Pflanzen. Geschützte Arten In das Abkommen sind bislang mehr als 5.000 Tier- und rund 29.000 Pflanzenarten aufgenommen worden. Sie werden in drei Anhängen gelistet:



Anhang I enthält vom Aussterben bedrohte Arten wie Großwale, Menschenaffen, Tiger und – mit Ausnahmen für einige Länder – Elefanten. Mit diesen Arten oder ihren Produkten darf international nicht gehandelt werden.



Anhang II umfasst etwa Geckos und einige Affenarten. Der Handel mit ihnen unterliegt strengen Auflagen. Die Art darf dadurch nicht weiter gefährdet werden. Die meisten der gelisteten Arten stehen in diesem Anhang.



Anhang III verzeichnet Arten, die von einem Land in seinem Hoheitsbereich unter Schutz gestellt wurden. (Quelle: dpa) Ergebnisse der letzten Konferenz Das letzte Treffen vor dem in Johannesburg fand 2013 in Bangkok statt. Die Ergebnisse damals: Der Handel mit fünf kommerziell und weltweit gefischten Haiarten wurde unter Aufsicht gestellt. Der unkontrollierte Handel mit Ebenhölzern, Rosenhölzern und Palisander aus Südostasien, Lateinamerika und Madagaskar wurde offiziell verboten. Holzlieferungen brauchen nun Exportpapiere, die belegen, dass die Art durch die Abholzung nicht gefährdet ist.



Angesichts der steigenden Wilderei von Elefanten und Nashörnern in Afrika wurde Wildtierkriminalität als Straftat eingestuft. Der Handel mit Dutzenden Arten (darunter Seekühe, Schildkröten, Frösche, Geckos) wurde unter Aufsicht gestellt.



Ein Antrag zum Handel mit Eisbärfellen scheiterte. Jedes Jahr sterben rund 400 Eisbären, vor allem in Kanada. Ob ihre Bestände gefährdet sind, ist umstritten.



Der Handel mit Tigern und Menschenaffen ist zwar seit Langem verboten, doch wird auch hier gewildert. Die Unterzeichner der Konvention einigten sich nur darauf, die Lage zu beobachten und resoluter gegen Wilderer vorzugehen. Trotz der Cites-Regulierungen werden viele bedrohte Arten weiter illegal genutzt und geschmuggelt. Neben der Aufnahme der Arten in einen Anhang des Abkommens sind vor allem nationale Gesetze und Kontrollen entscheidend dafür, ob es gelingt, Tiere und Pflanzen wirksam zu schützen.

In der EU verfügen vor allem Frankreich, Spanien und Italien über große Thunfischflotten. Nach Angaben von Greenpeace landen 80 Prozent des von der EU im Mittelmeer gefangenen Roten Thunfisches auf dem japanischen Markt für Sushi-Gerichte. In den Verhandlungen wird mit Zwei-Drittel-Mehrheit abgestimmt, darum könnte Japan überstimmt werden.