Es waren klare Worte eines Mannes, der in den Vereinigten Staaten eine lebende Legende ist. Zwei Tage bevor Barack Obama am Donnerstag in Florida seine Pläne für die Weltraumbehörde Nasa vorstellte, wandte sich der erste Mensch auf dem Mond, Neil Armstrong, enttäuscht an seinen Präsidenten. Dessen Programm für die Zukunft der bemannten Raumfahrt sei "vernichtend" und würde die USA zu einer "zweitklassigen, wenn nicht drittklassigen" Raumfahrtnation degradieren. Obama versuchte nun die Gemüter zu beruhigen.

"Niemand fühlt sich der bemannten Raumfahrt und der Erforschung des Weltalls durch den Menschen so verpflichtet wie ich", sagte der Präsident unter Applaus vor der symbolischen Kulisse der Haupttriebwerke jener Raumfähre, die John Glenn 1962 als ersten Amerikaner in den Erdorbit katapultierte. Für seine Rede hatte er sich die Unterstützung eines anderen Helden der amerikanischen Raumfahrt geholt. Während er Neil Armstrong mit keinem Wort erwähnte, hieß er in Florida den Mann ausdrücklich willkommen, der mit Armstrong zum Mond geflogen ist und als zweiter Mensch den Erdtrabanten betrat: Buzz Aldrin. Dieser hatte zuvor erklärt, er stehe hinter den Plänen Obamas, die Nasa neu organisieren zu wollen, und war zusammen mit ihm in der Präsidentenmaschine ans Kennedy Space Center gekommen.

Um seinen Kritikern zu begegnen, kündigte Obama an, dass er ab 2025 Menschen jenseits des Mondes in die Tiefen des Alls bringen will. "Wir werden erstmals in der Geschichte Astronauten zu einem Asteroiden schicken", sagte der Präsident. Bis 2035 gehe er davon aus, dass "wir Menschen zum Mars schicken können, die ihn umrunden und die anschließend sicher zur Erde zurückkehren werden." Eine Landung auf dem Mars werde folgen. "Ich erwarte, dass ich noch da sein werde, um das zu sehen."

Der Präsident verteidigte auch die Streichung des Constellation-Programms, das bereits an die neun Milliarden Dollar verschlungen hat und wofür ihn Neil Armstrong und weitere Astronauten sowie ranghohe Nasa-Mitarbeiter kritisiert hatten. Obamas Vorgänger Bush hatte das Projekt ins Leben gerufen. Es diente der Entwicklung der neuen Ares-Rakete und der Orion-Raumkapsel für den bemannten Flug zur Internationalen Raumstation ISS und zum Mond. Damit gibt es keinen Nachfolger für die Space Shuttles, die bis zum Jahresende ausgemustert werden. Künftig sind amerikanische Astronauten dann vor allem auf russische Raumkapseln angewiesen, um zur ISS zu fliegen. Die Orion-Kapsel soll nunmehr als Fluchtvehikel für die Internationale Raumstation zum Einsatz kommen, verkündete Obama. Die Mondmission habe keine Priorität mehr. "Um es ganz offen zu sagen: Wir waren schon dort. Auch Buzz war dort. Es gibt viel mehr Weltall zu erkunden."

Trotz der immensen Finanzprobleme, vor denen das Land stehe, bekräftigte Obama sein Vorhaben, den Etat der Nasa in den kommenden fünf Jahren um sechs Milliarden Dollar, also umgerechnet rund 4,4 Milliarden Euro, aufstocken zu wollen. Der Präsident ließ keinen Zweifel daran, wo er steht. "Ich glaube, Weltraumforschung ist kein Luxus, den wir uns leisten", sagte er, "sondern ein essenzieller Teil in Amerikas Streben nach einer strahlenderen Zukunft. "Als nächstes werden wir mehr als 3 Milliarden Dollar in die Erforschung einer hochentwickelten 'Schwerlast-Rakete' investieren", sagte Obama. Mit ihr sollen Raumkapseln, Antriebssysteme und weiteres Material ins All geschickt werden. Die Pläne sollen bis 2015 stehen und anschließend könne der Bau beginnen.