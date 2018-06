Welches der von den Krankenkassen anerkannten psychotherapeutischen Verfahren wirkt am besten: Verhaltenstherapie, analytische Psychotherapie oder tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie? Oder doch systemische und Gesprächspsychotherapie, die inzwischen ebenfalls wissenschaftliche Anerkennung genießen?

Solche Fragen, über die Psychologische und Ärztliche Psychotherapeuten ebenso erbittert wie endlos streiten konnten, könnten bald Schnee von gestern sein, wenn der Londoner Psychologieprofessor Peter Fonagy recht hat. "Die Herausforderung des beginnenden 21. Jahrhunderts ist für die Psychotherapie nicht länger der Schulenstreit, sondern die internetbasierte Psychotherapie", stellte er schon vor sieben Jahren fest.

Doch während Behandlungen, für die Psychotherapeut und Patient online kommunizieren, in den Niederlanden nach einer speziellen Weiterbildung mit den Kassen abgerechnet werden können und in Großbritannien das Nationale Gesundheitsinstitut Nice das netzbasierte Programm Beating the Blues in seinen Leitlinien zur Depression empfiehlt, sind hierzulande seriöse internetbasierte Hilfsangebote für die kranke Seele noch Mangelware. Und sie gelten streng genommen noch nicht als Therapie. Ausgerechnet die als technikfern verschrienen Senioren jedoch könnten in Deutschland Vorreiter sein.