Gute Ärztinnen und Ärzte sind mehr als nur Naturwissenschaftler. Sie können ihren Patienten zuhören, mit ihnen verständlich und einfühlsam über Krankheiten reden. Nie sollte ein Patient bei ihnen das Gefühl haben, möglichst schnell aus dem Behandlungszimmer verabschiedet zu werden. Gute Ärztinnen und Ärzte arbeiten im Team, auch mit dem nichtärztlichen Personal auf Station. Und sie bilden sich regelmäßig fort: In der Medizin von heute ändern sich therapeutische Erkenntnisse immer schneller.

So sieht Annette Grüters-Kieslich, die Dekanin der Berliner Charité, das moderne Arztbild. Doch das Studium bereitet angehende Mediziner oft nur unzureichend auf diese Anforderungen vor. Spät erst kommen sie in Kontakt mit Patienten. Viel Theorie steht stattdessen gerade in den ersten Jahren auf dem Lehrplan. Die Charité will das jetzt ändern: Sie führt zum Wintersemester für alle Studierende einen neuen Modellstudiengang ein. Darin sollen "Ärztinnen und Ärzte für die Anforderungen von morgen" vorbereitet werden, sagte Grüters-Kieslich, als jetzt die Pläne vorgestellt wurden. Europaweit soll das Charité-Studium ein Vorbild für die moderne Medizinerausbildung sein. 600 Erstsemester werden jedes Jahr immatrikuliert, so viele wie bisher.

Vereint werden in dem neuen Angebot die beiden bisherigen Studiengänge der Charité: Der alte Regelstudiengang, den die meisten Studierenden belegen und der in der oft kritisierten Tradition des theorielastigen Lernstudiums steht. In dem neuen Modell geht auch der seit zehn Jahren bestehende praxisorientierte, kleinere Reformstudiengang auf. Aus ihm sollen alle Elemente übernommen werden, mit denen "wir ein besseres Arzt-Patienten-Verhältnis herstellen können", wie Grüters-Kieslich sagte. Schon in der zweiten Woche beginnen künftig alle Studierenden einen ersten Untersuchungskurs – bisher steht er für die meisten erst im fünften Semester auf dem Programm. Kommunikations- und Teamfähigkeit werden von Beginn an geschult.

Anstatt starr die einzelnen medizinische Fächer abzuarbeiten, orientiert sich der Lehrplan an Organen und Krankheiten. Die Studierenden erarbeiten Themen wie "Blut und Immunsystem", "Infektion als Krankheitsmodell" oder "Geschlechterspezifische Erkrankungen". Bis zu 20 Disziplinen tragen zu den Lehreinheiten bei. Die Grenze zwischen der theoretischen Vorklinik sowie dem späteren klinischen Teil, die die konventionelle Medizinerausbildung prägt, soll so aufgehoben werden. Der neue Ansatz spiegele sich in den Prüfungen wider, sagte Manfred Gross, Prodekan für Lehre. Auch ärztliche und kommunikative Fähigkeiten sollen abgeprüft werden: Die Studierenden müssen etwa zeigen, wie sie Patienten untersuchen oder schlechte Nachrichten überbringen.

Verstärkt sollen die Studierenden an das wissenschaftliche Arbeiten herangeführt werden. Das habe auch im bisherigen Reformstudiengang gefehlt. Noch immer hinge es an den medizinischen Fakultäten oft vom "Zufallsprinzip" ab, welche Studierenden eine akademische Karriere einschlagen, sagte Grüters-Kieslich. Nicht ganz zu Unrecht würde der Medizinerausbildung manchmal vorgeworfen, nicht wissenschaftlich genug zu sein. Die Charité müsse den Anspruch haben, "Talentscouting für die Forschung" zu betreiben. Künftig sollen Studierende schon früh bei Arbeitsgruppen in hochkarätigen Forschungsprojekten hospitieren.