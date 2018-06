1/3 © Julia Völker 2/3 © Julia Völker 3/3 © Julia Völker

Es riecht nach warmer Erde, fröhliches Kindergeschrei ist zu hören, roter Staub weht durch die Luft. Sparrow-Village – Spatzendorf – heißt die kleine Siedlung aus runden Steinhäuschen, deren Bewohner die Sonne im winterlichen Johannesburg genießen. Nicht nur der Name erinnert an einen Kindergarten, auch die Szenerie: Kinder fahren Gokart oder flechten sich gegenseitig die Haare. Der Name soll Passanten nicht gleich abschrecken und die Bewohner vor Diskriminierung schützen: Im Spatzendorf wohnen etwa 400 Menschen, die meisten HIV-positiv.



Südafrika zählt zu den Ländern mit der höchsten HIV-Infektionsrate auf der ganzen Welt: Etwa jeder fünfte Erwachsene ist betroffen. Die Akzeptanz der Erkrankten ist dennoch in vielen Gegenden gering, "schnell haftet einem ein Stigma an und man wird verurteilt", berichtet Patricia, eine Infizierte.

Hier glauben viele Leute, dass Aids nicht existiert, sondern nur Propaganda der westlichen Medien ist. Von der Existenz des HI-Virus wissen sie nichts. Sogar der ehemalige Präsident Thabo Mbeki empfahl seinen Landsleuten, im Falle einer Infektion zu Knoblauch oder Roter Beete zu greifen. Die Unwissenheit der Bevölkerung versucht man mit Präventionsprogrammen zu bekämpfen. Bis Mitte 2011 will die Regierung eine Milliarde Kondome an die Bevölkerung verteilen – bisher sei knapp die Hälfte ausgegeben, schätzt Lefa Thame, der für die Aidshilfeorganisation Treatment Action Campaign (TAC) arbeitet, die sich in Südafrika für die Rechte von HIV-Infizierten einsetzt.

"Viele Eltern verstoßen ihre Kinder, sobald sie herausfinden, dass sie mit dem HI-Virus infiziert sind", erklärt Robert Miller, Mitarbeiter des Spatzendorfs – einem privat organisierten und durch Spenden finanzierten Hilfsprojekt. "Wenn die Polizei solche Kinder auf der Straße findet, werden sie direkt zu uns gebracht." Meist dürfen sie nicht sofort in die großen Iglus, in denen ihre Kameraden wohnen. Zuerst verbringen sie Tage bis Wochen auf der zum Dorf gehörigen Krankenstation, die ebenfalls einem Iglu ähnelt. Der Eindruck eines arktischen Dorfs inmitten der südafrikanischen Savanne entsteht. "Aber das war nicht die Intention der Erbauer", weiß Miller. "Durch die besondere Bauweise können Infektionen vermieden werden." Im Steiniglu herrsche besonders gute Luftzirkulation, sodass sich Tuberkulosebakterien schlechter vermehren können.



Tuberkulose ist eine große Gefahr für Aids-Kranke, denn ihre Abwehrkräfte sind oft zu schwach, um den lebensgefährlichen Erreger abzuwehren. Insbesondere in Südafrika gibt es viele multiresistente Tuberkulosebakterien, jeder achte Patient ist damit infiziert. Oft ein Todesurteil, denn Antibiotika wirken gegen die resistenten Erreger nicht mehr.