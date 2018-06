So gut wie derzeit war das Weltraumwetter seit mehr als 100 Jahren nicht mehr. 803 Tage ohne einen einzigen Sonnenfleck hat Sami Solanki vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung im niedersächsischen Katlenburg-Lindau bis zum 16. Juli gezählt. Das ungewöhnliche Minimum der Sonnenaktivität dauert bereits 30 Monate an, sagt Mausumi Dikpati vom US-Zentrum für Atmosphärische Forschung (NCAR) in Boulder , Colorado. Und damit ist es bereits jetzt ein ganzes Jahr länger als das Minimum am Ende des letzten Sonnenzyklus im Jahr 1997.

Die außergewöhnlich geringe Aktivität unseres Zentralgestirns und deren Auswirkungen auf das irdische Leben war eines der Themen am Eröffnungstag des weltgrößten Kongresses für Weltraumforschung , der diese Woche in Bremen stattfindet. Mehr als 3000 Wissenschaftler aus 57 Ländern sind der Einladung des Committee on Space Research (COSPAR) gefolgt, 4500 Vorträge, Präsentationen und Diskussionsforen stehen in dem 450seitigen Programmheft.

Neben astronomischen Themen gehören die Erdbeobachtung aus dem All und die Auswertung laufender Raumfahrtprojekte zu den Schwerpunkten des Kongresses. Natürlich fehlen auch neue Erkenntnisse zum Klimawandel und der isländischen Vulkanaschewolke nicht.

Die europäische Raumfahrtagentur Esa nutzt die Veranstaltung, um die Entwicklung eines eigenständigen europäischen Systems für die Erfassung der aktuellen Weltraumlage (Space Situation Awareness, kurz SSA) vorzustellen. Die Beobachtung der Flugbahnen erdnaher Asteroiden und Kometen gehört ebenso dazu wie die detaillierte Erfassung aller 800 aktiven Satelliten und eines möglichst großen Teils des Weltraumschrotts , der die Erde umkreist. Bisher haben die USA ein weitgehendes Monopol auf diese Daten. Die US-Weltraumbehörde Nasa und die Air Force stellen sie ausländischen Nutzern zwar zur Verfügung, allerdings nicht in voller Qualität.

Das gleiche gilt für die Beobachtung von Sonnenaktivität und kosmischer Strahlung. Deren Schwankungen bestimmen das sogenannte Weltraumwetter. Und das ist keineswegs nur von wissenschaftlichem Interesse. Mehrere Dutzend Satelliten fallen jedes Jahr für kürzere Zeit und in seltenen Fällen sogar komplett aus, wenn sie einem übermäßigen Beschuss hochenergetischer kosmischer Partikel ausgesetzt sind. 1989 hatte ein besonders starker Sonnensturm die Stromversorgung im kanadischen Bundesstaat Quebec für neun Stunden lahm gelegt. Außeneinsätze an der Internationalen Raumstation können für die Astronauten bei extremem Weltraumwetter sogar lebensgefährlich werden.