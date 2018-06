Eine "zweite Erde" ist unter Astronomen wohl eines der begehrtesten Objekte. Um sie zu finden, suchen Forscher in den Tiefen des Alls nach Gesteinsplaneten, erdähnlich in Größe und Masse und mit flüssigem Wasser an der Oberfläche. Noch wurde kein Planet gefunden, der alle Attribute zufriedenstellend erfüllt. Doch die Entdeckung eines neuen Planetensystems, das das Nasa-Teleskops Kepler jetzt aufspürte, lässt Wissenschaftler weiterhin hoffen.

"Wir haben es hier zwar nicht mit erdähnlichen Planeten zu tun, doch die Kepler -Daten zeigen schon jetzt, dass es im All noch einiges zu entdecken gibt", sagt Daniel Fabrycky vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge. Sieben Monate haben Fabrycky und seine Kollegen die Daten des Weltraumteleskops ausgewertet. Das Ergebnis haben sie nun im Magazin Science veröffentlicht.

Im Sternbild Lyra (Leier) entdeckten die Astronomen zwei Planeten von der Größe des Saturns, die einen Stern umkreisen. "Es sind Gas-Giganten, die extrem heiß und nicht erdähnlich sind", sagt Fabrycky. Kepler-9b und Kepler-9c – so haben die Forscher die Planeten getauft – umkreisen einen sonnenähnlichen Stern auf instabilen Bahnen. Während ein einzelner Planet einen Stern nahezu periodisch umkreisen würde, beeinflussten sich die beiden Kepler-Planeten gegenseitig, sagen die Wissenschaftler.

Die Daten deuten zudem darauf hin, dass es noch einen weiteren Planeten in dem System geben könnte. Dieser sei extrem klein und umkreise den Stern auf einem näheren Orbit als Kepler-9b und Kepler-9c . "Es ist höchstwahrscheinlich ein Planet, doch es gibt weitere Möglichkeiten, um was es sich bei dem Objekt handeln könnte", sagt Fabrycky. Zum Beispiel um einen Doppelstern, der in Wirklichkeit weit draußen im All liegt, rein optisch jedoch neben dem System, das die Forscher beobachtet haben. Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen solchen Stern handle, würde aufgrund der Sternverteilung im Weltraum jedoch bei viel weniger als einem Prozent liegen, sagt der Astrophysiker.