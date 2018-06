So könnte das Paradies aussehen: der Himmel blau, die Wiesen grün, die Sonne scheint. Palmen spenden Schatten, tausende Eichhörnchen flitzen durch die Landschaft mit Waldabschnitten, Flussläufen, exotischen Blumen. Schmetterlinge und Kolibris schwirren durch die trockene, vom Duft der Pinien und Eukalyptusbäume durchsetzte Luft. Das Paradies ist fast fünf Quadratkilometer groß, liegt an der Westküste der Vereinigten Staaten und ist Hoheitsgebiet der Universität von Kalifornien – es heißt Berkeley.

In Wahrheit sind die Zustände weniger paradiesisch, denn wie alle Universitäten in den USA hat auch Berkeley infolge der Wirtschaftskrise unter massiven Budgetkürzungen zu leiden. Die Studenten fürchten eine Erhöhung der Studiengebühren, den Instituten werden Forschungsgelder und Mitarbeiter gestrichen.

Einen verklärten Blick auf Berkeley hat nur, wer hier Gast ist: jemand wie ich. Als Doktorandin einer deutschen Universität bin ich eine von tausenden, die jährlich im Rahmen eines binationalen Promotionsprogramms für einige Monate an einer ausländischen Partneruniversität forschen. Als Gastdoktorandin habe ich Zugriff auf die Bibliotheken, werde in die Mailingliste meines Instituts aufgenommen und bekomme einen Professor als Betreuer zugewiesen, der sich mit mir und meinem Dissertationsthema auseinandersetzt.

Internationalisierung lautet das Zauberwort für die Promotion 2.0. Die Zahlen – etwa 4000 Doktoranden wurden im vergangenen Jahr vom DAAD gefördert, um ein oder mehrere Semester an einer ausländischen Hochschule zu forschen, und allein in Berkeley tummeln sich zurzeit etwa 2500 Gastdoktoranden und Postdocs – bestätigen meine gefühlte Statistik. Sämtliche Doktoranden, die ich kenne, zieht es als "Visiting Research Student" an ausländische Universitäten. Mein promovierender Freundes- und Bekanntenkreis jettet hin und her zwischen Berlin und Berkeley, Yale und Bonn, Wien und Chicago, Princeton und München, Bonn und Florenz, Paris und Tokio.

Es ist die Generation Erasmus, die das Wissen um die Bedeutung internationaler Netzwerke mit der Muttermilch der Alma Mater aufgesogen hat und inzwischen nicht nur fleißig an ihrer Qualifikationsschrift werkelt, sondern auf dem internationalen akademischen Parkett längst Wiener Walzer tanzt. Wir schreiben Anträge zur Bewilligung des Forschungsaufenthalts am MIT oder der Konferenz in London, sind Stammgast in der Botschaft zur Beantragung eines Visums und Olympioniken in der Disziplin des Wohnung-Untervermietens. Mehrere Sprachen beherrschen wir schon, jetzt lernen wir auch noch das ABC anderer Wissenschaftskulturen kennen und organisieren Konferenzen mit Doktoranden von der Partneruniversität.

Und warum sollten wir all das auch nicht tun, da es nun mal entsprechende Förderprogramme gibt? Wer will schon die Chance verspielen, sich beruflich international aufzustellen und den Erwartungen an weltgewandte Jungwissenschaftler perfekt zu entsprechen? Wissenschaftliche Karrieren kennen heutzutage keine Landesgrenzen mehr, und die Stellen an deutschen Universitäten sind hart umkämpft. Gut für jeden, der sich in einem Forschungsprogramm oder Institut im anderen Land bereits als Doktorand einen Namen gemacht, zu den richtigen Leuten Kontakte geknüpft hat.

Die Möglichkeiten, die sich uns bieten, sind paradiesisch – und jeder Cent, den unsere Verinternationalisierung kostet, ist es wert, meine ich. Aber sie ist auch eine Herausforderung an die eigene wissenschaftliche Kompetenz, die sich während der Promotionsphase eigentlich noch entwickeln soll, im internationalen Gebaren aber längst als feste Größe vorausgesetzt wird.