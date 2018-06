Richard Heck, Ei-ichi Negishi und Akira Suzuki schnitzten die Instrumente mit denen die moderne Chemie die kühnsten Materialien erschafft. Der Grundbaustein jedes Organchemikers ist Kohlenstoff. Die Natur nutzt ihn, um die unterschiedlichsten Dinge herzustellen – von Schlangengift, bis hin zum Blütenfarbstoff zahlreicher Blumen. Die Gerüste aus Kohlestoffatomen lassen sich heute im Labor herstellen. Dank der drei Chemiker aus den USA und Japan sogar in ganz großem Maßstab. Dafür erhalten sie nun den Nobelpreis .

Nach allen drei Forschern ist eine bestimmte Variante der Kohlenstoffreaktion benannt. Die sogenannte Kreuzkupplung schweißt Kohlenstoffatome künstlich zusammen. Ob Heck-, Negishi- oder Suzuki-Reaktion – in allen drei Fällen nutzen die Wissenschaftler Palladium als Katalysator. Das Element beschleunigt die Verbindung der sonst sehr trägen Kohlenstoffatome.

Der 79-jährige Richard Heck, der zuletzt an der Universität Delaware im amerikanischen Newark forschte, ist heute im Ruhestand. Bereits Anfang der 1970er glückten seine Versuche mit der Kreuzkupplung von Kohlenstoffatomen. Unabhängig von Heck entdeckte der bereits verstorbene Japaner Tsutomu Mizoroki die revolutionäre Reaktion, sogar noch vor seinem amerikanischen Kollegen. Würde der Nobelpreis posthum verliehen, gebühre auch Mizoroki ein Teil der höchsten wissenschaftlichen Auszeichnung.

Heck promovierte an der kalifornischen Universität in Los Angeles und forschte an der ETH Zürich, bevor er bei dem US-Chemiekonzern Hercules Powder anfing. 1971 wechselte er an die Uni Delaware, wo er bis zur Emeritierung im Labor tüftelte. Mit großem Erfolg: Heck lieferte die Grundlagen für eine ganze Palette an chemischen Reaktionen mit Kohlenstoffatomen. Davon profitierte vor allem die Forschung der beiden Japaner Ei-ichi Negishi und Akira Suzuki, mit denen sich Heck das Preisgeld von umgerechnet gut einer Million Euro teilt.

Ei-ichi Negishi, heute 75 Jahre alt, zeigte sich von der Nachricht aus Stockholm wenig überrascht. "Einige Leute haben da schon vorher rumgemurmelt", sagte er. Trotzdem ging der Chemiker am Vortrag der Nobelpreisverkündung erst nach Mitternacht ins Bett – um fünf Uhr Ortszeit kam dann der Anruf: "Ich habe fest geschlafen, als das Telefon klingelte."

Negishi studierte an der Universität Tokio und arbeitete wie Heck zunächst in der chemischen Industrie. 1960 reiste er als Stipendiat an die Universität Pennsylvania, um dort seine Doktorarbeit zu schreiben.

Kohlenstoffverbindungen Organische Chemie Die Organische Chemie ist heute mehr als eine Wissenschaft – sie ist eine Kunst. Die Forscher bilden die Schönheit der Natur im Reagenzglas nach und erweitern sie, um gezielt neue Eigenschaften zu schaffen oder diese hervorzuheben. Das wichtigste und am häufigsten anzutreffende Element in dieser Disziplin ist der Kohlenstoff. Er ist der Grundbaustein allen Lebens – und kommt in allen Tieren und Pflanzen vor. Mit Kohlenstoff können Chemiker ähnlich wie mit Legoteilen stabile Moleküle zusammenbasteln, um etwa neue pharmazeutische Wirkstoffe und Materialien zu erzeugen. Entdeckung Für die organischen Chemiker ist es heute ganz normal, einzelne Kohlenstoffatome zu mehr oder weniger komplexen Molekülen zu verknüpfen. Das haben sie vor allem dem Amerikaner Richard F. Heck und den Japanern Ei-Ichi Negishi und Akira Suzuki zu verdanken – die für ihre Grundlagenforschung den Chemienobelpreis des Jahres 2010 erhalten. Auch der Japaner Tsutomu Mizoroki war an der Forschung beteiligt. Da er bereits verstorben ist, kann er nicht mit einem Nobelpreis ausgezeichnet werden. Kohlenstoff ist ein verbindungsträger Gefährte und geht neue Bindungen nur dann ein, wenn ihm die Rahmenbedingungen passen. Bei ihren ersten Experimenten versuchten Wissenschaftler daher, das Element reaktiver zu machen. Die Methode funktionierte, um einfache Moleküle zu basteln, scheiterte aber bei der Erzeugung komplexer Strukturen: Zu viele Nebenprodukte verunreinigten das Gemisch. Die diesjährigen Laureaten konnten das Problem lösen und ergänzten die Organische Chemie um ein präzises Werkzeug. Mit Hilfe von Palladium verkuppelten sie die scheuen Kohlenstoffatome miteinander. Sowohl in der Heck-Reaktion, als auch in der Negishi- und Suzuki-Reaktion treffen Kohlenstoff und Palladium aufeinander. Durch die Nähe der beiden Elemente wird die Reaktion ausgelöst. Anwendung Forscher auf der ganzen Welt verkuppeln heute Kohlenstoffatome mit Hilfe des Beschleunigers Palladium. Die Reaktion wird auch angewendet, um kommerzielle Produkte herzustellen, wie Kunststoffe oder Arzneimittel.



In der Elektroindustrie arbeiten Chemiker und Ingenieure an Substanzen, die Licht ausstrahlen. Landwirte warten auf ein neues Mittel, das ihre Pflanzen auf dem Feld schützt und Mediziner suchen nach einem Heilmittel gegen Krebs.



Als Vorbild für ihre Forschung dient den Wissenschaftlern die Natur, etwa der Meeresschwamm Discodermia disoluta. Er kann sich gegen Feinde verteidigen, indem er ein Gift aussondert. Als Bestandteil von Medikamenten können die Moleküle aus dem Gift entzündungshemmend wirken und Viren abtöten. Eine Substanz aus dem Gift des Schwammes soll in Zukunft gar in der Chemotherapie gegen Krebs helfen. Zumindest im Reagenzglas hinderte der Stoff Tumorzellen daran, zu wachsen.

1966 schloss sich der Japaner der Arbeitsgruppe des erfolgreichen Chemikers Herbert C. Brown an der Purdue-Universität an. Brown erhielt 1979 den Chemienobelpreis für die Erforschung von Borverbindungen. Ab 1972 forschte Negishi dann an der Universität Syracuse im US-Bundesstaat New York. Zwischen 1976 und 78 veröffentlichte er rund zehn Publikationen zur Kreuzkupplung, darunter auch das Paper zu der nach ihm benannten Negishi-Reaktion.

Mit seinen Forschungsarbeiten hätte Negishi reich werden können. Kurz nach Bekanntwerden seiner Auszeichnung sagte er dem Nobelkomitee jedoch: "Ich habe bewusst keine Patente auf meine Entdeckungen angemeldet. Es sollen sich möglichst viele Menschen frei fühlen, nach sinnvollen Anwendungen dieser Forschungsergebnisse zu suchen."

1979 schließlich ging Negishi an die Purdue-Universität. Hier lehrt und forscht der bereits vielfach ausgezeichnete Chemiker bis heute.

Der dritte Preisträger in diesem Jahr ist der 1930 im japanischen Mukawa geborene Akira Suzuki. Er verfasste seine Doktorarbeit 1959 an der Universität Hokkaido in Sapporo. Er hatte bereits vor seinem Landsmann Negishi in den 1960er Jahren mit dem Borforscher Brown in den USA zusammengearbeitet.

Fast seine gesamte Forscherkarriere verbrachte Suzuki daraufhin in Japan – als Professor an den staatlichen Universitäten Hokkaido und Okayama , sowie an der privaten Kurashiki-Hochschule.