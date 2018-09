ZEIT ONLINE: In einem Reaktor vom Typ "Tokamak" versuchen Sie hier auf der Forschungshalbinsel in Hefei die Kernfusion. Was versprechen Sie sich von dieser Technologie, die bisher nur in der Theorie funktioniert?

Jiangang Li:China benötigt Unmengen an Energie und ist bisher noch vom Rohstoff Kohle abhängig. Alternative Energien, wie Solar- oder Windkraft werden die steigende Nachfrage in den nächsten Jahrzehnten nicht decken können. Da wäre die Energiegewinnung durch Kernfusion die ideale Lösung.

ZEIT ONLINE: Nur, dass dies bisher noch niemandem gelungen ist. Was ist denn eigentlich das Schwierige an der Kernfusion?

Li: Wir versuchen, in unserem Reaktor nachzuahmen, was auf der Sonne passiert. Dort verschmelzen Wasserstoffatome unter gigantischer Hitze zu Helium – dabei wird viel Energie frei. Da die Abstoßungskräfte zweier Wasserstoffatome allerdings zu gewaltig sind, um sie unter irdischen Bedingungen verschmelzen zu lassen, nutzen wir Deuterium, ein Isotop des Wasserstoffs. Damit eine Fusion gelingen kann, müssen wir die Isotope im Reaktor auf mindestens 100 Millionen Grad Celsius erhitzen, sodass sie den Plasma-Zustand erreichen.

Kernfusion Die Kernfusion Die Kernfusion ist eine Reaktion, die natürlicherweise auf der Sonne abläuft. Bei Temperaturen um die 15 Millionen Grad Celsius verschmelzen im Innern der Sonne unter rund 100 Millionen bar Druck Wasserstoffatome miteinander – unter Abgabe von Helium. In den fünfziger Jahren hatten Physiker erstmals die Idee, die Kernfusion künstlich herbeizuführen und so Energie zu gewinnen. Anders als die Kernspaltung – das Grundprinzip der Atomkraftwerke – wäre die Kernfusion weniger gefährlich und würde weniger radioaktiven Abfall erzeugen. Bisher ist das allerdings Zukunftsmusik. Wie soll die Kernfusion funktionieren? Klicken Sie hier für eine Infografik Da Wasserstoffkerne zu starke Abstoßungskräfte aufeinander ausüben, als dass man sie unter irdischen Bedingungen verschmelzen könnte, nutzen Forscher in ihren Versuchsreaktoren die Isotope des Wasserstoffs Deuterium und Tritium. Diese Isotope müssen in einem Reaktor auf mindestens 100 Millionen Grad erhitzt werden und eine extreme Dichte erreichen – denn nur in diesem Zustand (Plasma) kann eine Fusionsreaktion beginnen. Für die Energiegewinnung müsste eine Kettenreaktion von Fusionen ablaufen. Bisher liegt der Rekord eines stabilen Plasmas allerdings bei wenigen Sekunden. Der Tokamak-Reaktor Ein Fusionsreaktor-Modell ist der Tokamak, der 1952 von den sowjetischen Physikern Andrei Sacharow und Igor Jewgenjewitsch in Moskau entwickelt wurde. Dabei halten supraleitende Magnetspulen das heiße Plasma im Inneren des Reaktors stabil. In den Magnetspulen wird Strom induziert, der das Plasma aufheizt. Allerdings müssen andere Heizmechanismen hinzukommen, damit die für die Fusion notwendigen 100 Millionen Grad Celsius erreicht werden. Schon mehrfach ist es Forschern gelungen, in einem Tokamak-Reaktor eine kurze Kettenreaktion von Fusionen auszulösen. Bislang wurde dabei allerdings immer mehr Energie verbraucht als erzeugt. Ein Tokamak-Reaktor steht am Max-Planck-Institut für Plasmaforschung in Garching. Die Supraleiter Supraleiter sind Materialien, die bei sehr niedrigen Temperaturen keinen elektrischen Widerstand mehr haben und Strom entsprechend ohne Energieverlust leiten. In Kernfusionsreaktoren werden Magnetspulen aus solchen Supraleitern benutzt, um das heiße Plasma mit Hilfe eines starken Magnetfeldes sicher einzuschließen und vor dem Abkühlen zu bewahren. Die Magnetspulen selbst müssen dabei allerdings auf Minusgrade von unter 200 Grad Celsius herabgekühlt werden, um optimal zu arbeiten. (dal)

ZEIT ONLINE: Und gleichzeitig müssen Sie die Supraleiter im Inneren des Reaktors auf minus 269 Grad Celsius herunterkühlen…

Li: Das ist richtig. Die supraleitenden Magnetspulen, die wir für unseren Reaktor brauchen, werden auch hier am Institut für Plasma-Physik in Hefei hergestellt. Die Forschung an Supraleitern ist auch unser Hauptbeitrag zum internationalen Kernfusionsprojekt Iter.



ZEIT ONLINE: In Europa wird darüber heftig diskutiert. Alle an Iter beteiligten Länder scheinen das Rad neu erfinden zu wollen. Jeder will seine eigenen Reaktoren betreiben, anstatt nur einen Teil zum Ganzen beizusteuern. Auch deswegen sind die Kosten enorm: Inzwischen werden sie auf 15 Milliarden Euro geschätzt. Wie stehen Sie zu dieser Debatte?

Li: Nach meiner Kenntnis entfallen auf jedes Iter-Mitglied rund 1,9 Milliarden Euro – und das auf zehn Jahre verteilt. Das ist wenig für ein solches Forschungsprojekt. Und obwohl Deutschland ein viel reicheres Land ist als China oder Indien, investieren wir und die Inder mehr Geld in die Fusionsforschung. Aus einem einfachen Grund: Wir brauchen diese neue Energie dringend für unser Wachstum und für die Zukunft. China und andere Länder, die in einer ähnlichen Lage sind, würden die Reaktorentwicklung sicherlich auch ohne Deutschland weiterführen.

Gezähmte Sonnen – der Steckbrief des Iter Das Iter-Projekt "Iter" heißt lateinisch "der Weg" und ist der Name des internationalen Gemeinschaftsprojektes zur Entwicklung eines Fusionsreaktors zur Energiegewinnung. Der Name sagt es schon: Was da in Cadarache in Südfrankreich entstehen soll, ist nur mehr ein Wegbereiter für das Fusionsfeuer nach dem Vorbild der Sonne. Die Technik soll sich später in Kraftwerken nutzen lassen. Dazu muss es den Entwicklern gelingen, ein Wasserstoffplasma in Magnetfeldern einzuschließen und auf knapp 200 Millionen Grad Celsius aufzuheizen. Als Brennstoff dient in dem Iter-Reaktor radioaktives Tritium, das ständig neu im Reaktormantel entsteht. Es wird aus Lithium erbrütet. Die Partner Die technisch höchst anspruchsvolle Experimentalanlage Iter planen europäische, japanische, russische und US-amerikanische Fusionsforscher schon seit 1988. China und Südkorea schlossen sich 2003 dem Großprojekt an. Sieben Partner sind es, seit Indien 2005 dazu stieß. Die Anlage Der Bau der Anlage sollte bereits 2009 beginnen. Noch liegt die Baustelle brach. Nach der vollständigen Errichtung im Jahr 2026 sollen zwanzig Jahre intensiver Forschung folgen: Wie lässt sich das Sonnenfeuer optimal bändigen? Welche Materialien halten es am besten aus? Welche taugen als Brennstofflieferanten? Bis zur Inbetriebnahme kommerzieller Fusionsreaktoren werden weit mehr als 50 Jahre vergehen. Mindestens.

ZEIT ONLINE: Ist es nicht riskant für ein Land wie China so stark auf eine Zukunftstechnologie zu setzen, von der heute noch nicht klar ist, ob sie jemals funktionieren wird?



Li: Sie dürfen nicht vergessen, dass Chinas Regierung zehn Mal mehr Geld in die Entwicklung und den Ausbau erneuerbarer Energien, wie Solar- oder Windenergie, steckt als in die Kernfusion. Außerdem versucht unser Land, die Nutzung der Kohle als Rohstoff effizienter zu machen. China braucht in Zukunft all diese Energiequellen, um seinen steigenden Bedarf zu decken. Erst kürzlich hat die Regierung beschlossen, bis zum Jahr 2050 insgesamt 500 Atomkraftwerke zu bauen – und auch die werden voraussichtlich nur zehn bis zwölf Prozent des Energiebedarfs decken.