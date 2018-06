1/3 © C. Henshilwood, M. Haaland 2/3 © Science/AAAS 3/3 © C. Thiébaut

Der Mensch hat vermutlich schon viel früher als bisher angenommen eine spezielle Technik beherrscht, mit der sich besonders scharfe Steinmesser und Speerspitzen herstellen ließen. Archäologische Funde aus der Höhle Blombos Cave in Südafrika deuten darauf hin, dass die Technik bereits vor 75.000 Jahren entstand, schreiben Forscher im Wissenschaftsmagazin Science. Das wäre 55.000 Jahre früher als bisher bekannt.

Christopher Henshilwood von der Universität Witwatersrand in Johannesburg und Kollegen der amerikanischen Universität von Colorado entdeckten bei den gefundenen Steinwerkzeugen typische Merkmale für das sogenannte Pressure-Flaking. Bei dieser Technik wird auf die Kanten von zunächst roh behauenen Steinstücken mit einem Tierknochen oder einem anderen Werkzeug so stark Druck ausgeübt, dass dünne Steinplättchen absplittern. Auf diese Weise entstehen sehr scharfe Randstücke oder gar Klingen. Einige Steinarten können direkt auf diese Weise bearbeitet werden, andere müssen zuvor erhitzt werden. Bisher nahmen Forscher an, dass die Technik vor rund 20.000 Jahren in Westeuropa entstand.



Die Wissenschaftler versuchten selbst aus Steinen der südafrikanischen Region jene Werkzeuge herzustellen, wie sie Menschen vor Tausenden Jahren dort fertigten. Die Kanten der Steinwerkzeuge untersuchten die Archäologen auch mit dem Mikroskop. Dabei stellten sie fest, dass einige Steine zunächst erhitzt worden sein mussten, bevor sie ihren endgültigen Schliff erhielten. Denn die "Narben", die nach dem Ablösen der Splitter am Stein zurückbleiben, zeigten unterschiedliche Kanten. Zum Teil waren sie rau und spröde, offenbar waren sie bereits im Rohzustand bearbeitet worden. Ein Teil der Narben war aber auch ganz glatt, so wie es für zuvor erhitzte Steine typisch ist.

Bei dem Gestein handele es sich um sogenannte Silcrete. Dieses Material könne in seinem natürlichen Zustand zwar grob zurechtgehauen werden, das Ablösen feiner Splitter durch Druck sei aber unmöglich, schreiben die Forscher. Die Werkzeugmacher haben die Steine also gezielt in einem Schritt des Arbeitsprozesses im Feuer erhitzt und dann für den Feinschliff weiterbearbeitet.

Die Technik erlaube es den Werkzeugmachern, die Kanten der Steine sehr kontrolliert zu bearbeiten. Auf diese Weise ließen sich sehr viel schärfere und spitzere Werkzeuge herstellen als durch grobes Behauen allein. Mit den Steinklingen ging es auf die Jagd, wie Spuren an den Überresten belegen.