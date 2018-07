Die Mission zum Kometen Hartley-2 (Video in englischer Sprache)

Eigentlich ist der Kometenforscher Jochen Kissel schon im Ruhestand. Doch den Moment, in dem die Raumsonde Deep Impact an dem Kometen Hartley-2 vorbeifliegt, wollte sich der Deutsche nicht entgehen lassen. Deshalb saß Kissel heute Nachmittag mit den Nasa-Forschern am Jet Propulsion Laboratory in Kalifornien – im Kontrollzentrum der Raumsonde. Der 4. November war ein großer Tag für die Wissenschaftler, denn nach fünf Jahren erreichte ihre Sonde das erste Mal wieder einen Kometen, den Schweifstern Hartley-2. Um 15 Uhr flog Deep Impact wie geplant an dem Kometen vorbei – mit einer Geschwindigkeit von 44.000 Kilometern pro Stunde.

Kissel hat lange am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung getüftelt, hat selbst als Chefentwickler Instrumente für Raumfahrzeuge ähnlicher Missionen gebaut. Die amerikanischen Kollegen schätzen die Erfahrung des Deutschen. Denn er war schon dabei, als Deep Impact im Frühjahr 2005 ihr erstes Ziel erreichte – den Kometen Tempel-1 – 431 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Zuerst näherte sich die Sonde dem Himmelkörper und sendete erste Bilder zu Erde.

Am US-Unabhängigkeitstag desselben Jahres schlug dann ein von der Sonde aus abgeschossenes Projektil (der Impaktor) auf dem Kometen ein und wirbelte Staub auf, der von den Instrumenten der Sonde eingefangen und untersucht wurde. Zurück blieb ein Krater auf Tempel-1. "Mich interessierte besonders, ob und wie die interne Energie, die im Kometenmaterial gespeichert ist, bei der Kraterbildung freigesetzt wird", erzählt Kissel. Damals waren die Wissenschaftler überrascht, wie fein der Staub des Kometen war. "Die Ursache dafür könnte die interne Energie gewesen sein, bei deren Freisetzung die kleinen Staubteilchen, die vorher zusammengeklebt waren, zerrissen."

Für die Astronomen war es eine einmalige Chance, jetzt einen weiteren Kometen aus der Nähe zu untersuchen. Noch dazu, weil sich die beiden Exemplare stark unterscheiden. Denn der Kern von 103P/Hartley, wie Hartley-2 mit vollem Namen heißt, ist deutlich kleiner als der von 9P/Tempel, stößt aber zehnmal so viel Gas aus. Warum weiß noch niemand. Eine tagelange Radarabtastung mit dem 300-Meter-Radioteleskop in Arecibo, Puerto Rico, ergab jetzt zumindest, dass er rund zwei Kilometer lang ist und seine Form an einen Bowling-Kegel erinnert.

Zudem fällt Hartley-2 aus der Reihe, weil er zu Beobachtungsbeginn durch die Deep-Impact-Sonde Anfang September sehr viel Cyangas ausstieß – ohne die übliche Beimischung an Staub. "So ein Verhalten haben wir noch nie gesehen und es hat Auswirkungen auf das Bild, das sich unseren Teleskopen auf der Erde bietet", erklärt Mike A’Hearn von der Uni Maryland, Chefwissenschaftler der Deep Impact und der Nachfolgemission Epoxi mit demselben Raumfahrzeug.

Kometen sind für die Wissenschaft deshalb so interessant, weil sie meist aus Material bestehen, das sich seit der Entstehung unseres Sonnensystems vor 4,6 Milliarden Jahren kaum verändert hat. So können Kometen Aufschluss über die Entstehung der Planeten, der Erde und letztlich des Lebens geben. Die als schmutzige Schneebälle bezeichneten Kometen sind Mischungen aus Eis und Staub und enthalten oft besonders viel urtümliche Materie aus der Entstehungszeit des Sonnensystems.