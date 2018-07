Die Qumran-Schriftrollen gehören zu den ältesten handschriftlichen Bibelschriften. Sie sind nach ihrem Fundort Khibet Qumran benannt. Die auf Pergament, Papyrus und gegerbtem Leder geschriebenen Manuskripte sind sehr empfindlich. Sie werden in speziellen Vitrinen und Dunkelkammern aufbewahrt. Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden ständig überprüft.

Ein jugendlicher Beduinen-Hirte hatte 1947 in einer Höhle nahe der Ruinen-Stätte Qumran am Toten Meer durch Zufall die ersten antiken Manuskripte in einem Tonkrug aufgestöbert. Die Schatzsuche ging weiter. Bis 1956 kamen aus elf Höhlen 30.000 Fragmente von 900 Schriftrollen ans Licht. Die älteste stammt aus dem dritten Jahrhundert vor Christus.