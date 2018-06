Die Natur verstehen, sie schützen, aber auch gewinnbringend nutzen. Das sind die Bestreben von John P. Holdren, Barack Obamas Chefberater für Wissenschaft und Technologie. Beides Themen, die sowohl für den Heimatschutz, als auch für die Energie- und Umweltpolitik relevant sind.



"In der heutigen Welt haben mehr und mehr politische Streitfragen auch einen wissenschaftlichen Inhalt", sagt Holdren. Er ist davon überzeugt, dass jeder demokratische Bürger genug von Wissenschaft und Technik verstehen muss, um handeln zu können. Daher sei es wichtig die Lehre von Naturwissenschaften und Technik zu verbessern – und zwar nicht nur, "um sicherzustellen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die nächste Generation von Nobelpreisgewinnern inspirieren und anlernen."

Holdren wurde vor 67 Jahren in Sewickley, Pennsylvania, geboren. 1970 machte er seinen Doktor an der Stanford University in Kalifornien. Anschließend unterrichtete er mehr als 20 Jahre an der Berkeley Universität und danach 13 Jahre in Harvard. Schwerpunkte seiner Arbeit sind der globale Umweltwandel, Energietechnologie, Energie- sowie Wissenschafts- und Technologiepolitik. Im US-Magazin Foreign Policy war Holdren auf Platz 34 der Top Hundert Globalen Vordenker 2009.

So setzt sich der studierte Physiker unter anderem dafür ein, den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern und vertritt die Meinung, dass die Vereinigten Staaten von Amerika das Atomteststoppabkommen unterzeichnen sollen.



ZEIT ONLINE traf John Holdren zum Videointerview am Rande der diesjährigen Wissenschaftskonferenz der American Association for the Advancement of Science (AAAS) in Washington D.C. und sprach mit ihm über die Rolle der USA in der Forschung, das aufstrebende China und die Bedeutung der Wissenschaft für die Zukunft der Menschheit.