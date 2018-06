Vier Wissenschaftlerinnen und sechs Wissenschaftler haben am Mittwoch in Berlin die hoch dotierten Leibniz-Förderpreise erhalten. Sie bekommen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) jeweils ein Preisgeld von 2,5 Millionen Euro. Der Leibniz-Preis ist der höchst dotierte Förderpreis in Deutschland. Die Preisträger stehen seit Anfang Dezember fest.

Zu den ausgezeichneten Wissenschaftlern gehören die Mikrobiologin Ulla Bonas (Universität Halle-Wittenberg), der Neurowissenschaftler Christian Büchel (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf), die Informatikerin Anja Feldmann (Technische Universität Berlin), der Geochemiker Kai-Uwe Hinrichs (Universität Bremen), der Zellbiologe Anthony A. Hyman (Max-Planck Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik, Dresden), der Physiker Bernhard Keimer (Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, Stuttgart), der Physiker Franz Pfeiffer (Lasermedizin, Technische Universität München), der Ägyptologe Joachim Friedrich Quack (Universität Heidelberg), die Chemikerin Gabriele Sadowski (Technische Universität Dortmund) und die Physikerin Christine Silberhorn (Universität Paderborn).

Die Preisträger hat eine Jury aus 152 Vorschlägen ausgewählt. Ihr Preisgeld können sie in bis zu sieben Jahren nach eigenen Vorstellungen für ihre wissenschaftlichen Arbeiten verwenden.