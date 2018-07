Merkur durchmisst 4.880 Kilometer und ist damit nur etwa so groß wie der Erdmond. Astronomen glauben, dass der innerste und kleinste Planet unseres Sonnensystems in seiner Frühphase auch einen Mond besessen haben könnte. Dafür spricht, dass Merkur für seine Größe viel zu schwer ist. Seine Anziehungskraft ist so groß wie die des Mars, obwohl der rote Planet fast dreimal so groß ist. Eine Möglichkeit, Merkurs hohe Dichte zu erklären, wäre der Zusammenstoß mit einem anderen, schweren Himmelskörper. Beide wären dann verschmolzen. Das durch den Aufprall ins All geschleuderte Material hätte einen Mond gebildet, der aber bald in die nahe Sonne gestürzt wäre.

Die Oberfläche des Planeten hat sich seit mehreren Milliarden Jahren kaum verändert: Unzählige Krater weisen auf Meteoriteneinschlägen aus der Frühzeit des Sonnensystems hin. Sie sind nicht verwittert, denn Merkur hat so gut wie keine Atmosphäre. 88 irdische Tage dauert ein Merkurjahr. So lange dauert eine Runde um die Sonne.