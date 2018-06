In der Sarrazin-Debatte stand vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Sind Intelligenzunterschiede zwischen den Ethnien genetisch bedingt?

Der wochenlange Streit wurde zwar verbissen geführt, häufig fehlte ihm jedoch die wissenschaftliche Grundlage. Wir wissen über die Erblichkeit der Intelligenz nämlich sehr wenig. Die einschlägigen Erblichkeitsstudien führen zwar zu anschaulichen und leicht zu popularisierenden Prozentangaben. So heißt es immer wieder, dass bis zu 80 Prozent unserer Intelligenz vererbt werden. Diese Werte sagen aber bei näherer Betrachtung wenig aus.

Das beginnt schon bei dem Problem, dass man nicht die Möglichkeit hat, eine ausreichend große Zahl von Kindern von ihrer Zeugung bis zu ihrer Adoleszenz zu begleiten, um dabei zu beobachten, welchen Einfluss Umweltbedingungen auf ihre Intelligenzentwicklung haben. Der erbliche Anteil der Intelligenz muss also anders errechnet werden. Dazu bemüht man zumeist die sogenannten Zwillingsstudien.

In diesen Studien werden die Intelligenztestwerte getrennt aufwachsender Zwillinge verglichen, um den genetisch bedingten Anteil zu schätzen. Der Gedanke leuchtet spontan ein, schließlich hat man es hier mit genetisch identischen (oder zu ungefähr 50 Prozent identischen) Individuen aus unterschiedlichen Umwelten zu tun. Wenn sich die Zwillinge nun später in ihrer Intelligenz unterscheiden, kann dies, so argumentiert man, nur an der Umwelt liegen. Das Ausmaß, in dem sie übereinstimmen, wäre den Genen zuzurechnen.

Das klingt soweit überzeugend. Dennoch ist Vorsicht geboten, wenn man anhand dieser Studien allgemeingültige Regeln ableitet. Man kann nämlich nicht voraussetzen, dass die Umwelten der getrennten Zwillinge in jedem Fall vollständig unterschiedlich sind. Im Gegenteil, es kann sogar durchaus sein, dass die Umwelten der getrennten Zwillinge gewisse Faktoren gemeinsam haben, die relevant für die kognitive Entwicklung sind, etwa Ähnlichkeiten der jeweiligen Schulen. Der auf diese Gemeinsamkeiten zurückgehende Anteil würde statistisch aber den Genen zugeschlagen werden.

Umgekehrt mag es vorkommen, dass sich die Umwelten der Zwillinge stärker unterscheiden als in den Daten anderer Studien. In diesem Fall erzeugen die Umweltbedingungen größere Unterschiede. Entsprechend sinkt der Anteil, der den Genen zugerechnet werden kann.

Es ist also ein sinnloses Unterfangen, einen kontextunabhängigen Wert für die Erblichkeit anzugeben, um die Frage nach der Vererbung von Intelligenz endgültig zu entscheiden.