Die Urknall-Theorie basiert zum großen Teil auf Symmetrie: Nach dem Big Bang entstanden Materie und zugleich Antimaterie; Teilchen mit derselben Masse, aber umgekehrter Ladung wie die gewöhnlichen irdischen Partikel. Während von dem negativen Gegenstück im All jede Spur fehlt, lässt sich Antimaterie in Teilchenbeschleunigern für kurze Zeit und in kleinen Mengen erzeugen.

So auch Antihelium-3, das rund 40 Jahre lang als der schwerste stabile Antimaterie-Atomkern galt. Eine Ära, die nun endet: Ein internationales Forscherteam, darunter die Physiker Reinhard Stock und Thorsten Kollegger von der Universität Frankfurt, haben in den USA Antihelium-4, auch Anti-Alphateilchen genannt, produziert.

Das Gegenstück zum Helium-Atomkern ist im Teilchenbeschleuniger des Brookhaven National Laboratorys (BNL) im Bundesstaat New York entstanden. Dort ließen die Physiker Goldionen bei nahezu Lichtgeschwindigkeit frontal zusammenprallen, um die entstehenden Teilchenspuren zu analysieren.

Ein Team unter Leitung der Frankfurter Forscher habe eine Software entwickelt, mit der die Spuren von 500 Milliarden geladenen Teilchen untersucht worden seien, teilte das Frankfurt Institute for Advanced Studies mit, das zur Universität Frankfurt gehört. Dabei seien 18 Antihelium-4-Atomkerne mit einem Gewicht von 6.6 x 10-27 Kilogramm gefunden worden. "Sie bestehen aus zwei Antiprotonen und Antineutronen, zerfallen nicht radioaktiv und zerstrahlen schließlich mit Materie im Außenbereich des Experiments." Die Ergebnisse wurden online vorab im Magazin Nature veröffentlicht. Zudem finden sie sich auf arxiv.org, einer Online-Plattform für wissenschaftliche Vorabdrucke.

Die Energiedichte sei bei dem Experiment ähnlich hoch gewesen wie kurz nach dem Urknall vor rund 14 Milliarden Jahren, bei dem sich Materie und Antimaterie bildeten. Diese sollten sich der Theorie zufolge sofort auslöschen: Treffen sie zusammen, zerstrahlen sie zu Energie. Warum nach dem Urknall überhaupt Materie übriggeblieben ist, aus der Sterne und Planeten entstanden, wird noch immer erforscht.

Für die Erklärung, wieso unsere Welt so asymmetrisch ist, bekamen die drei Physiker Yoichiro Nambu, Makoto Kobayashi und Toshihide Maskawa im Jahr 2008 den Nobelpreis in Physik. Und erst 2010 war es Physikern am Kernforschungszentrum CERN gelungen künstlichen erzeugten Antiwasserstoff einzufangen. Die Forscher hoffen, dass sich die Unterschiede zwischen Materie und Antimaterie anhand des Wasserstoffs am besten beobachten ließen.

In der nahen Zukunft werde wohl Antihelium-4 der schwerste Anti-Atomkern bleiben, schreibt die STAR Collaboration, ein Team von 500 Wissenschaftlern aus 12 Ländern, in Nature. Der nächste Kandidat auf der Periodentafel der Antimaterie ist Antilithium-6. Es besteht aus je drei Antiprotonen und Antineutronen. Derzeit würde es jedoch an den technischen Voraussetzungen zur Produktion von so schweren Antimaterie-Kernen fehlen, sagten die Forscher.