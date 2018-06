Die US-Raumfähre Endeavour ist pünktlich um 14.56 Uhr deutscher Zeit vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral (Florida) abgehoben. Trotz leichter Winde und Wolken am Himmel verlief der zweite Startversuch in 17 Tagen problemlos. Hunderttausende Menschen, darunter 45.000 Gäste im Kennedy Space Center, sahen zu, als die US-Raumfähre zu ihrem letzten Flug ins All aufbrach.



Unter den Zuschauern war auch die Kongressabgeordnete Gabrielle Giffords, die bei einem Attentat im Januar durch einen Kopfschuss schwer verletzt wurde. Sie ist die Ehefrau des Endeavour-Kommandanten Mark Kelly.





Der Abschiedsflug des Raumschiffes war ursprünglich für den 29. April geplant, musste aber wenige Stunden vor dem Start wegen eines Defektes am Heizungssystem für die Nottreibstoffversorgung verschoben werden. Die Raumfahrtbehörde Nasa hatte den Countdown abgebrochen, als die sechsköpfige Shuttle-Besatzung schon auf der Startrampe war.





Die Mission zur Internationalen Raumstation ISS soll 16 Tage dauern. Die Mannschaft wird dort unter anderem einen zwei Milliarden Dollar (1,37 Milliarden Euro) teuren Teilchendetektor installieren. Das 6,8 Tonnen schwere Gerät könnte dazu beitragen, mehr über den Urknall zu erfahren, hofft die Nasa.



Nach der Rückkehr von ihrem 25. Flug wird die Endeavour im Wissenschaftszentrum in Los Angeles ausgestellt. Die Nasa hat nur noch einen weiteren Shuttle-Flug geplant: Anfang Juli soll die Atlantis ins All abheben. Danach ist die drei Jahrzehnte währende Ära der wieder verwendbaren Raumfähren beendet.