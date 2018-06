Der isländische Vulkan Grimsvötn stößt weiter Asche aus, wenn auch nicht mehr so stark wie zu Beginn des Ausbruchs. Nach Angaben des Meteorologischen Instituts Island (IMO) hat die Aschesäule über dem Vulkan noch eine Höhe von acht bis zehn Kilometern. Am Samstag war die Asche mehr als 20 Kilometer hoch in die Luft geschossen.

Über großen Teilen des Landes sei mittlerweile Asche heruntergekommen, sagte IMO-Geophysiker Einar Kjartansson. Auch die Hauptstadt Reykjavik sei betroffen. Bewohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu lassen. Nach Einschätzung von Kjartansson könnte der Vulkanausbruch noch ein oder zwei Wochen dauern, es sei allerdings "unmöglich", dies genau vorherzusagen.

Alle Flughäfen der Insel bleiben vorerst bis Montagabend gesperrt. In den anderen Teilen Europas lief der Luftverkehr dagegen weitgehend planmäßig ab. Lediglich ein kleiner Teil des Luftraums über Grönland sowie zwischen dem norwegischen Festland und der Inselkette Spitzbergen wurden gesperrt. Nach Angaben der Europäischen Flugsicherheitsbehörde Eurocontrol ist zunächst auch nicht damit zu rechnen, dass der europäische Luftraum gesperrt wird.

Das könnte sich jedoch noch ändern. Nach Einschätzung von Eurocontrol wird die Aschewolke voraussichtlich am Dienstag den Norden Schottlands erreichen. Wenn der Ausstoß des Vulkans unvermindert anhalte, könne am Donnerstag auch der Westen Frankreichs und Norden Spaniens von der Aschewolke betroffen sein.

Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer hat vorsorglich einen Grenzwert für die Sperrung des Flugverkehrs festgelegt, rechnet aber nicht mit einer dramatischen Lage in den kommenden Tagen. Ramsauer sagte, er habe Flugverbote ab einer Konzentration von mehr als zwei Milligramm Aschepartikeln pro Kubikmeter Luft verhängt. Werde dieser Wert überschritten, greife ein allgemeines Flugverbot für Düsenflugzeuge.

Nach Einschätzung von Experten ist die Lage nicht mit der Situation vor 14 Monaten zu vergleichen, als der isländische Vulkan Eyjafjallajökull wochenlang den internationalen Flugverkehr lahmgelegt hatte. Die Asche des Grimsvötn ist weniger fein und der Wind steht günstiger.