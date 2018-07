Wenn zwei Luftmoleküle aufeinanderstoßen, hört man erst einmal gar nichts. Geschieht das aber milliardenfach und mit hohem Tempo, wird es selbst von dem vergleichsweise unempfindlichen Ohr des Menschen wahrgenommen. Besonders intensiv sind die Molekülkollisionen in Triebwerken von Flugzeugen und ihrem Abgasstrahl. Es entsteht Fluglärm.

Um die Triebwerke leiser zu machen, müssen die Ingenieure den Luftstrom in den Aggregaten genau analysieren. Das ist allerdings ziemlich schwierig, denn die Turbinen sind so kompakt gebaut, dass es fast unmöglich ist, Messgeräte an den interessanten Teilen zu montieren. Deshalb nutzen die Wissenschaftler oft Strömungskanäle, durch die Luft teilweise mit Überschallgeschwindigkeit jagt. "Diese Luft ist relativ kühl und kann ganz andere Eigenschaften haben als die heiße Luft in der Brennkammer einer Turbine", sagt Tobias Schliwka. Der Ingenieur arbeitet an der Technischen Universität Berlin (TU) und hat einen Prüfstand mit aufgebaut, der das Problem löst.

HAT, Heiß-Akustik-Teststand, heißt die Metallschlange, die sich durch die Versuchshalle in Berlin-Charlottenburg windet. "Die Luft kommt aus dem Kompressor und wird hier an einer Heizwendel erhitzt wie in einem Föhn", sagt Schliwka und deutet auf einen Kasten, der ebenso glänzt wie die silbrige Isolierung, die die Rohrleitung umschließt. Alles ist neu, zwei Millionen Euro haben die TU und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) , die hier gemeinsam forschen, investiert.

550 Grad Celsius und bis zu zehn bar Druck hat die Luft, wenn sie die Messkammer erreicht. "Hier drin können wir verfolgen, wie sich verschiedene Bauteile von Triebwerken in der Luftströmung verhalten", erläutert der Ingenieur. Hinten an der Wand mündet das Edelstahlrohr in den Abgasschacht, wo die heiße Luft noch etwas gebremst wird, bevor sie wieder freigelassen wird.

Der HAT sei weltweit einmalig, sagen die Konstrukteure. Für einen Laien sieht der Teststand trotzdem ziemlich unspannend aus, zumindest im Vergleich zu der Jagdflugzeugturbine, die nebenan aufgebaut ist. "Wir machen hier Grundlagenforschung, bis zur konkreten Anwendung in einer Turbine kommen noch einige Schritte hinzu", sagt Schliwka. Er befasst sich unter anderem mit der Kühlung von Triebwerksschaufeln. In der Brennkammer kann es bis zu 2000 Grad heiß werden, das hält kein Material lange aus. Deshalb sind die Schaufeln aus Keramik meist hohl und haben kleine Löcher. Durch diese strömt ständig kühle Luft und bildet einen dünnen Schutzfilm gegen die Hitze. "Je besser wir Strömungsphänomene kennen, umso besser gelingt uns die Kühlung", erläutert der Ingenieur.