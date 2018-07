Jedes Jahr im August regnen Sternschnuppen auf die Erde: die Perseiden. Das Spektakel am Firmament lässt sich bis einschließlich Samstagnacht beobachten – wenn das Wetter mitspielt. Die beste Beobachtungszeit ist am Samstagmorgen kurz vor der Dämmerung: Bis zu 100 Meteore treffen dann auf die Lufthülle der Erde und verglühen.

Einmal im Jahr kreuzt die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne den Schweif des Kometen 109P/Swift-Tuttle. Dabei gelangen Staubteilchen in die Erdatmosphäre. Die Meteore sind mit mehr als 212.000 Kilometern pro Stunde so schnell, dass sie die Luft um sich herum erhitzen und ionisieren – es bilden sich mehr oder weniger helle Lichtstreifen. Die Sternschnuppen, die da am Himmel leuchten, sind also nicht viel mehr als glühende Luft. Ihren Namen erhielten die Perseide, da sie augenscheinlich aus dem Sternbild Perseus strömen. Zusammen mit den weiteren Meteorströmen, die über das Jahr verteilt auf die Erde treffen, prallt im Schnitt täglich rund 100 Tonnen außerirdisches Material auf die Schutzhülle unseres Planeten.



Kometen Was ist ein Komet? Der Name Komet stammt aus dem Griechischen und bedeutet Haarstern. Bekannter ist jedoch die Bezeichnung Schweifstern, denn der Schweif ist das charakteristische Merkmal dieser kleinen Himmelskörper, wenn sie sich in Sonnen- und damit Erdnähe befinden. Dann sind sie auch am Nachthimmel mit bloßem Auge sichtbar. Kometen sind Überreste aus der Frühzeit des Sonnensystems und haben sich lange in den kalten Außenbezirken aufgehalten. So war ihr Material über sehr lange Zeit tiefgefroren und blieb praktisch unverändert. Der Kopf eines Kometen besteht aus einem von einer Gashülle (Koma) umgebenen Kern. Kometenkerne haben meist nur einen Durchmesser von wenigen Kilometern und bestehen überwiegend aus Wassereis, gefrorenem Kohlendioxid und Kohlenmonoxid sowie Staub. Daher werden Kometen auch als "dirty snowballs" bezeichnet. Die Beobachtungen der Deep-Impact-Mission haben allerdings gezeigt, dass es treffender ist, von einem "snowy dirtball" – eisigen Schmutzball – zu reden. Nähert er sich der Sonne, wird die Oberfläche immer stärker erwärmt, wodurch das Eis sublimiert. Das nun freigesetzte Gas reißt Staubpartikel mit sich, und es entsteht die kugelförmige Koma von mehreren Hunderttausend Kilometer Durchmesser. Ihre Gase werden durch den Sonnenwind und ihre Staubteilchen durch den Strahlungsdruck vom Kometenkern wegtransportiert. Auf diese Weise formen sich der Gas- und Staubschweif des Kometen, die mehr als 100 Millionen Kilometer lang werden können. Kosmische Vagabunden Kometen bewegen sich auf lang gestreckten Bahnen, die alle Planeten des Sonnensystems kreuzen und um die Sonne führen. Dabei können Kometen entweder nur einmal auftauchen oder periodisch auf einer Ellipse in längeren oder kürzeren Abständen wiederkehren (lang- und kurzperiodische Kometen). Deshalb werden Kometen auch als "kosmische Vagabunden" bezeichnet. Ihr berühmtester ist der Halleysche Komet, der alle 76 Jahre erscheint. Herkunftsort sind der jenseits des Neptuns liegende Kuipergürtel sowie die ihn umhüllende noch weiter hinausreichende Oortsche Wolke. Stand der Kometenforschung Auch wenn in den vergangenen 20 Jahren große Fortschritte in der Kometenforschung erzielt wurden, bleiben weiterhin zahlreiche offene Fragen: So ist immer noch nicht genau bekannt, aus welchen Molekülen genau der Kern und die von ihm entweichenden Muttermoleküle bestehen. Auch kennt man den Mechanismus nicht, durch den die Kometen ins innere Sonnensystem geschleudert werden. Ein weiteres Rätsel: Welchen Anteil hatten Kometeneinschläge auf – neben denen von Meteoriten – daran, dass es auf der Erde immer wieder zu Phasen des Massensterbens kam? Umstritten ist unter Wissenschaftlern außerdem, ob Kometen durch ihre Zusammensetzung für einen größeren Wasseranteil auf der Erde gesorgt haben. Vielleicht kamen mit ihnen sogar die organischen Verbindungen auf die Erde, aus denen schließlich Leben entstand.

Viele Sternschnuppen lösen sich übrigens nicht völlig in Luft auf, sobald sie auf die Erdatmosphäre treffen. Es bleibt immer ein wenig Staub zurück und der ist für leuchtende Nachtwolken verantwortlich, die im Sommer in hohen Breitengraden im Norden zu sehen sind. Hier in einem Streifen zwischen Berlin und Oslo erstarrt der Meteorstaub bei eisigen Lufttemperaturen von bis zu minus 150 Grad. Dabei bilden sich unzählige Eiskristalle, die dann von der Sonne angestrahlt werden und den Himmel in ein rotoranges Leuchten tauchen.



Am Samstagabend könnte der Vollmond die Sicht auf den Sternschnuppen-Schauer beeinträchtigen. Damit die Helligkeit des Erdtrabanten das Auge nicht zu stark blendet, rät Christoph Prall von der Vereinigung der Sternfreunde dazu, aus dem Schatten von Bäumen oder Gebäuden gen Himmel zu schauen. Der Blick auf die Umgebung des Perseus sollte dabei natürlich frei bleiben. Das Sternbild ist gegen 23 Uhr im Nordosten zu sehen ist – unterhalb der Kassiopeia mit ihrer markanten W-Form.

Die erste nachgewiesene Beobachtung der Perseiden gelang in China vor rund 2.000 Jahren. Später gab es Aufzeichnungen aus Japan und Korea. Die erste Beobachtung aus Europa geschah vermutlich im Jahr 811. Im Volksmund werden die Perseiden auch Laurentiustränen genannt, nach dem Märtyrer, der einer Legende zufolge am 10. August 258 nach Christus in Rom auf einem glühenden Rost zu Tode gefoltert wurde.