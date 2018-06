Fast vier Monate ist es her, da musste die Suche nach außerirdischem Leben eingestellt werden. Der Grund war banal: Die staatlichen Zuschüsse für den Betrieb des Allen-Radioteleskops war versiegt. Nun soll Mitte September das Abhören des Alls weitergehen. Die derzeit 42 Schüsseln, die das private Seti-Institut (Search for extraterrestrial intelligence) im kalifornischen Mountain View nutzt, sollen dann wieder laufen, teilten die Verantwortlichen mit. Seti durchsucht systematisch die Strahlung aus dem Kosmos im Radiowellenbereich nach künstlich erzeugten Signalen.



Möglich wird das Wiederanfahren nun, nachdem das Institut um Spenden gebeten hatte. Offenbar folgten viele Menschen dem Aufruf: Bis zum Sonntag kamen 219.793 Dollar (etwas mehr als 150.000 Euro) zusammen. Zu den SetiStars genannten Geldgebern gehört auch die Schauspielerin Jodie Foster, die unter anderem im Science-Fiction-Film Contact gespielt hatte. Der Film thematisiert die Suche nach außerirdischem Leben. Auch der Astronaut Bill Anders spendete. Er war 1968 einer der ersten Menschen, die während der Apollo-8-Mission der US-Raumfahrtbehörde Nasa die Rückseite des Mondes mit eigenen Augen erblickten.



Mit dem Geld kann die Suche im All nun zumindest vorerst fortgeführt werden. Langfristig seien hingegen rund fünf Millionen Dollar in den kommenden zwei Jahren nötig, um das Projekt zu finanzieren. Das sagte der Seti-Vorsitzende Tom Pierson im April.

2004 hatte Paul Allen, der zusammen mit Bill Gates einst den Software-Konzern Microsoft gründete, mehr als 13 Millionen Dollar für den Ausbau der Teleskopschüsseln in Nordkalifornien gestiftet. Seither trägt die Anlage den Namen eines der reichsten Männer der Welt. Der Science-Fiction-Fan Allen hatte das Projekt davor schon mit mehr als 11 Millionen Dollar unterstützt.

Die Suche nach anderen Lebensformen ist nicht unumstritten. Kritiker weisen darauf hin, dass andere Lebensformen – so es sie denn gibt – nicht unbedingt mit Radiowellen kommunizieren müssten. Auch sei die Wahrscheinlichkeit, Signale aus sehr großer Entfernung aufzufangen, gering.



Bislang erfolglose Suche im All

Erst seit rund 50 Jahren wird gezielt nach Zeichen außerirdischen Lebens gesucht – ohne Antwort. Im Jahr 1960 horchte der Astronom Frank Drake von der amerikanischen Cornell University zwei Monate lang mit einem Radioteleskop den Himmel ab – ohne auf "intelligente" Signale zu stoßen. 2.000 US-Dollar kostete seine Aktion damals. Drake war nicht nur der erste Seti-Forscher, er hat auch eine berühmte Formel aufgestellt, mit der man die Wahrscheinlichkeit für die Existenz intelligenten Lebens im All berechnen kann. Viele Faktoren enthält die Gleichung, und alle sind schwer abzuschätzen: Wie groß etwa ist der Prozentsatz der Sterne, die von einem bewohnbaren Planeten umkreist werden? Mit welcher Wahrscheinlichkeit entwickelt sich dort Leben? Hätten Außerirdische, sofern intelligent genug, überhaupt ein Interesse, mit anderen Zivilisationen in Kontakt zu treten?

Es gibt auch andere Versuche, mit Außerirdischen Kontakt aufzunehmen. So haben etwa die beiden Voyager-Sonden der Nasa Nachrichten für mögliche Empfänger an Bord. Beide Sonden befinden sich derzeit nahe der Grenze unseres Sonnensystems und sind damit die am weitesten von der Erde entfernten Raumsonden, die jemals ins All aufgebrochen sind.