Wie kleine Blasen auf einem kochenden Schokoladenpudding sehen die Krater auf der Oberfläche des Merkur aus den Ferne aus. Warum hat der Planet so flache Krater, während etwa auf unserem Mond viel tiefere Einschläge zu sehen sind? Wie brechen auf Merkur Vulkane aus? Und warum ist der Planet der einzig terrestrische neben der Erde in unserem Sonnensystem, der ein Magnetfeld hat?

Fragen wie diese soll seit März 2011 der Nasa-Satellit Messenger klären. In sechs Publikationen des Magazins Science berichten internationale Forscher jetzt, was sie anhand der Daten, die der Satellit zur Erde geschickt hat, herausfinden konnten.

Vulkanismus

Vulkane brechen auf Merkur anders aus als auf der Erde, dort schießt Lava dabei nicht nach oben, sondern verteilt sich flach auf der Oberfläche. Entdeckt haben das Forscher der Brown-Universität im US-Bundesstaat Rhode Island: Das Team um James Head III untersuchte die glatten Ebenen der nördlichen Hemisphäre und kam zu dem Schluss, dass diese auf Vulkanismus zurückzuführen sind .

In der frühen Geschichte des Planeten – vor etwa 3,5 bis 4 Milliarden Jahren – flossen große Lava-Mengen aus Rissen in der Oberfläche des Merkurs. Außerhalb der untersuchten Region fanden die Forscher einen Ausbruchskanal, von dem weite flussähnliche Kanäle abzweigen. Das sei typisch für Lava-Ströme. Diese fluteten die niedriger liegenden Ebenen, "wie eine Badewanne", sagt Head, der sich seit mehr als 40 Jahren mit Vulkanismus auf Planeten und Monden beschäftigt. Auf diese Weise füllte die Lava sogar mehr als einen Kilometer tiefe Krater auf.

Das unterscheidet den Vulkanismus auf dem Merkur von dem auf der Erde: Hier türmt sich aus den Lava-Strömen nach und nach ein Vulkan auf, wie etwa auf Hawaii.

Oberfläche

Die Messenger-Mission offenbarte auch, woraus die Oberfläche von Merkur , dem Planeten, der unserer Sonne auf seiner Umlaufbahn am nächsten kommt, besteht. Seine Zusammensetzung unterscheidet sich von der aller anderen felsigen Planeten, wie das Forscherteam um Larry Nittler vom Institut für Terrestischen Magnetismus in Washington berichtet. Die Verhältnisse von Magnesium, Aluminium und Calcium im Vergleich zu Silizium schließen eine mondähnliche feldspatreiche Kruste aus. Schwefel kommt auf Merkur zehnmal so viel vor wie auf unserem Mond, Eisen dagegen wenig. Das seien Hinweise darauf, dass der Planet aus einem großen Gesteinsbrocken entstanden sein könnte, wie etwa Meteoriten auch.

Physiker um Patrick Peplowski von der Johns-Hopkins-Universität haben sich mit radioaktiven Elementen auf der Oberfläche auseinandergesetzt. Die Physiker untersuchten das Vorkommen von Kalium, Thorium und Uran auf Merkurs Nordhalbkugel. Deren Mengenverhältnisse zueinander widersprechen der Theorie, dass der Planet eine Hitzephase durchlaufen hat und stützen die Annahme, dass Merkur aus ähnlichem Material wie chondritische Meteoriten entstanden sind.

Wie kein anderer Planet eröffne Merkur einen Einblick in die Planetenbildung im inneren Sonnensystem, da sich seine Kruste – anders als die von Venus, Erde und Mars – seit ihrer Entstehung am wenigsten verändert hat.