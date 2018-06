Ungefähr 65 Arten gehören zur Gattung der Ratten. Zwei davon, die Wanderratte (Rattus norvegicus) und die etwas kleinere Hausratte (Rattus rattus), leben in enger Beziehung zum Menschen und haben sich zusammen mit ihm auf der ganzen Welt angesiedelt.



Laborratten sind sämtlich gezüchtet. Das erste Institut, das damit begann, war 1906 das Wistar Institute for Anatomy and Biology der University of Pennsylvania. Ziel war es, aus der Art Rattus norvegicus standardisierte Labortiere zu züchten. Schätzungsweise die Hälfte aller Ratten, die heute weltweit in den Laboren Dienst an der Menschheit leisten, stammen von diesen Wistar-Ratten ab.



Inzwischen sind Ratten auch als Haustiere akzeptiert. Auch sie basieren auf einer Züchtung, den sogenannten Farbratten (Rattus norvegicus forma domestica).