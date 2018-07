Wenn das Raumschiff Shenzhou 8 wie geplant kommenden Dienstag in Jiuquan (Provinz Gansu) in Nordwestchina abhebt, feiert die aufstrebende Raumfahrernation China eine Premiere: Erstmals wird eine ausländische Versuchsanlage an Bord eines der "Magischen Schiffe" ins All fliegen. Die in Deutschland entwickelte und gebaute Simbox-Apparatur dient 17 biologischen und medizinischen Experimenten, an denen deutsche und chinesische Wissenschaftler gemeinsam arbeiten. Sieben deutsche Universitäten sind an der Mission beteiligt.

"Politisch ist das ungeheuer wichtig", sagte der China- und Raumfahrtexperte Dean Cheng von der US-Denkfabrik Heritage Foundation in Washington der Nachrichtenagentur dpa. Es sei eine Demonstration des Interesses und der Zuversicht anderer Nationen in Chinas Raumfahrtprogramm.

In der deutschen Experimentieranlage mit Wärmeschrank und Zentrifuge sollen Pflanzen, Bakterien, Zellen des menschlichen Immun- und Nervensystems, darunter auch Krebszellen, fast drei Wochen lang der Schwerelosigkeit und Strahlung im All ausgesetzt. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Bonn teilte mit, es gehe dabei um biologische und medizinische Kernfragen: "Wo genau greift die Schwerkraft in biologische Prozesse ein? Wie kann man das Immunsystem stärken?"

Die Antworten seien entscheidend für die Zukunft der bemannten Raumfahrt. "Solche Versuche sind sehr wichtig für die ganze Welt", sagte der australische Raumfahrtexperte Morris Jones. "Sie drehen sich um die Fähigkeit von Menschen, im Weltraum zu überleben. Solange wir nicht die biomedizinischen Auswirkungen der Raumflüge richtig verstehen, wird es schwierig sein, Menschen auf lange Reisen ins All zu schicken."

China plant auch ein eigenes Satellitenetz und eine Mondmission

Im Mittelpunkt des Fluges von Shenzhou 8 steht aber ein ganz anderer, viel riskanterer Versuch. Das Raumschiff plant das erste chinesische Kopplungsmanöver. Dafür umkreist das Weltraummodul Tiangong 1, übersetzt "Himmelspalast", schon seit Ende September die Erde. Ein erfolgreiches Andocken ist die Grundvoraussetzung für Chinas Pläne eine eigenen Raumstation etwa um das Jahr 2020 herum zu bauen. "Da das Raumschiff unbemannt ist, werden die Manöver ferngesteuert, was eine technische Ausgereiftheit anzeigt, die weit fortgeschrittener ist als das Niveau, auf dem China vor zehn und selbst vor fünf Jahren noch war", sagte Joan Johnson-Freese vom US Naval War College im amerikanischen Newport.

Zwei Tage nach dem Start soll Shenzhou 8 in 343 Kilometer Höhe vom Boden kontrolliert an das Modul ankoppeln. Das Raumschiff soll zwölf Tage mit der Testplattform verbunden bleiben. Vor der Landung in der Inneren Mongolei in Nordchina soll noch ein weiteres Andockmanöver geübt werden.

Die anvisierte Raumstation ist nur Teil eines ehrgeizigen Raumfahrtprogramms der Chinesen. Das Land entwickelt und plant auch ein Satellitennetz für ein eigenes Navigationssystem, hat den Mond im Visier und will Flüge in die Tiefe des Weltraums vorantreiben. In zwei Jahren ist gar eine unbemannte Mondlandung geplant. Für die Vorhaben arbeitet China auch an leistungsstärkeren Raketen. Auf der Insel Hainan in Südchina wird dafür ein dritter Raumfahrtbahnhof gebaut.

Zwei weitere Raumflüge sind im nächsten Jahr zu dem 8,5 Tonnen schweren und zehn Meter langen "Himmelspalast" geplant. Dann sollen auch Astronauten das Modul als Mini-Raumstation benutzen. "Wenn China im nächsten Jahr Astronauten zu Tiangong 1 hochschickt, werden sie lebensunterstützende Systeme testen, einschließlich solcher Anlagen, die von China selbst entwickelt worden sind – im Gegensatz zu den Systemen, die sie von den Russen gekauft und in der Vergangenheit benutzt haben", sagte Johnson-Freese.