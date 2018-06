Die Geschichte von Phobos ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Weil er als Mond den Planeten Mars begleitet, ist er nach dem Sohn des griechischen Kriegsgottes Mars benannt, Phobos. Doch noch im letzten Jahrhundert mutmaßten einige Astronomen, Phobos sei gar kein Mond, sondern ein außerirdisches Raumschiff – frei nach einem Zitat aus dem Film Krieg der Sterne von 1977. Dort sagt der Jediritter Obi Wan Kenobi beim Anblick des kugelrunden und feindlichen Todessterns: "Das ist kein Mond – das ist eine Raumstation"

Im Film traf Obi Wan damit den Nagel auf den Kopf, im Falle von Phobos hatten Astronomen jedoch schlicht die Masse des Mondes falsch berechnet und aus dem Tempo, mit dem er sich dem Planeten Mars annähert, geschlossen, er müsse hohl sein. Bis in die 1950er Jahre hielt sich so die Theorie vom außerirdischen Raumschiff.

Die russische Weltraumbehörde will den Spieß nun umdrehen und ein irdisches Raumschiff zu Phobos schicken, die Sonde Phobos-Grunt . Die soll dort nicht nur landen, sondern auch gleich noch eine Bodenprobe entnehmen und zur Erde zurückkehren, sodass Astronomen dann das Gestein untersuchen können.

Nach den Mond-Missionen der 1960er und 1970er Jahre wäre dies das erste Mal, dass feste Bodenproben eines anderen Himmelskörpers auf die Erde gelangen. Zuletzt schaffte 2010 die japanische Kapsel Hayabusa das erste Mal Krümel eines Asteroiden aus dem All heran.

Auf Phobos soll im kommenden Jahr ein zweistufiger Lander niedergehen, der Teil der Raumsonde ist. Seine erste Stufe wird Staub und Gestein aufsammeln und beides in der zweiten Stufe, der Aufstiegskapsel, deponieren, die dann startet und zurückfliegt. "Wir glauben, so etwa 300 Gramm des Phobos-Bodens in die Hände zu bekommen", hofft Wladimir Obukhov vom russischen Forschungsinstitut RIAME (Research Institute of Applied Mechanics) in Moskau.

Mit an Bord hat Phobos-Grunt auch eine chinesische Sonde, die er im Orbit des Mars aussetzen soll. Yinghuo 1 , zu deutsch "Leuchtkäfer", hat die Aufgabe, die Atmosphäre des Roten Planeten zu untersuchen, mithilfe von Kameras und einer Reihe von Sensoren. China testet damit erstmals eine interplanetare Mission. Das Land hat große Raumfahrtpläne. Nicht nur sollen künftig Sonden ins All starten, sondern bis 2020 wollen die Chinesen gar eine eigene Raumstation im Erdorbit aufbauen.