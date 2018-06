In den überschwemmten Regionen nordöstlich von Bangkok wächst die Wut auf die Behörden. Hunderte Bewohner der Vorortregion der Hauptstadt protestieren dagegen, dass ihre Häuser für das Finanz- und Geschäftsviertel der Hauptstadt geopfert werden. Sie fordern ein schnelleres Ablassen der Wassermassen aus ihren Wohngebieten.

Die Gefahr durch die Wassermassen wurde erst spät erkannt. Deswegen bauten die Behörden in letzter Minute Schutzwälle, um das kommerzielle Zentrum des Landes, die Hauptstadt, zu schützen. Die Bewohner der dadurch überfluteten Randbezirke haben dafür kein Verständnis. Manche von ihnen haben nun Barrieren eingerissen und Ablaufrinnen an einer Schleuse im Distrikt Khlong Sam Wa ausgehoben.

Zum Schutz der Schleusentore wurden Militärpolizisten entsandt. Auch zwei Verbindungsstraßen nach Bangkok wurden von Demonstranten blockiert. Sie beschuldigten die Behörden, das Zentrum zu schützen und die Armen im Stich zu lassen.

Bangkoks Gouverneur Sukhumbhand Paribatra erklärte, er könne um der Mehrheit Willen nicht den Forderungen einer Minderheit nachkommen. Ein Behördensprecher ergänzte, es sei "unmöglich", allen Opfern zu helfen. Die Stadt verfüge lediglich über eine begrenzte Zahl an Militärfahrzeugen und Booten. Es könne "nicht in allen Gassen drei Mal täglich Wasser und Nahrung verteilt" werden. Die Einwohner sollten stattdessen wissen, wo es Lebensmittel gebe und sie dort abholen. Schließlich hätten sich einige geweigert, in die Notunterkünfte zu ziehen

Bereits am Wochenende hatte sich abgezeichnet, dass Bangkoks Stadtzentrum von der ganz großen Flut-Katastrophe verschont bleiben würde. Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra sagte am Sonntag, wenn kein Regen mehr falle, werde sich die Lage Anfang dieser Woche entspannen.

Die Regierung versprach Hilfe beim Wiederaufbau. Sie wolle bis zu 900 Milliarden Baht (21 Milliarden Euro) bereitstellen, berichteten die Lokalzeitungen am Montag. Ministerpräsidentin Shinawatra wollte diese Summe aber nicht bestätigen. Es werde alles getan, um den Betroffenen wieder auf die Beine zu helfen und das Hochwassermanagement so zu verbessern, dass solche Katastrophen sich nicht wiederholen, versicherte sie lediglich.

Krankheiten und Wucherpreise

Das Rote Kreuz fürchtet den Anstieg von Krankheiten durch das teils seit zwei Wochen in den Straßen stehende faulige Wasser. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind derzeit vor allem Erkältungen und Entzündungen an den Füßen ein Problem.



Beim Handelsministerium sind nach einem Bericht der Zeitung Nation zahlreiche Beschwerden wegen Wucherpreisen eingegangen. Die Regierung werde deshalb Höchstpreise verordnen, unter anderem für Trinkwasser und Gummistiefel, berichtete die Zeitung.

Thailand erlebt seit etwa drei Monaten die heftigsten Regenfälle und Überschwemmungen seit Jahrzehnten. Besonders betroffen sind der Norden und das Zentrum des Landes. Über 380 Menschen kamen bislang ums Leben, etwa neun Millionen Menschen verloren ihre Bleibe. Tausende Fabriken mussten geschlossen werden.