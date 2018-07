In einem unscheinbaren Schubfach ist ein britischer Forscher auf wertvolle Fossilien-Funde von Charles Darwin gestoßen. Der Paläontologe Howard Falcon-Lang habe in einem geologischen Institut in der Nähe von Keyworth bei Nottingham eine Schublade mit der Aufschrift "unregistrierte Pflanzenfossilien" entdeckt, berichtete die britische BBC .

Die Fossilien waren zur Betrachtung unter dem Mikroskop bearbeitet. "Fast das erste Stück, das ich in die Hand bekam, trug die Aufschrift C. Darwin Esq.", berichtete der Forscher. Später stellte sich heraus, dass es sich um ein fossiles Stück Holz handelte, das Darwin während seiner Fahrt mit dem Schiff Beagle gesammelt hatte. Es stammt vermutlich aus Chile .

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet Darwins Sammlung in Vergessenheit, weil sein Freund und Kollege Joseph Hooker, der damals für die Fossilien zuständig gewesen war, es nicht mehr geschafft hatte, die Stücke rechtzeitig zu nummerieren, bevor er zu einer Himalaya-Expedition aufgebrochen ist.