Forscher haben es erstmals geschafft, den Schmallenberg-Virus auf hochaufgelösten Bildern sichtbar zu machen. Der für Rinder, Schafe und Ziegen gefährliche Erreger sei auf elektronenmikroskopischen Aufnahmen infizierter Zellen zu sehen, teilte das Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) mit. Damit sei ein weiterer wichtiger Schritt zum Verständnis des Schmallenberg-Virus getan, sagte FLI-Präsident Thomas Mettenleiter.

Die runde Form des Virus ähnele der anderer Bunyaviren, zu denen auch das Schmallenberg-Virus gehört. Der Erreger habe einen Durchmesser von etwa 100 Nanometern. Ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter. Der Erreger stelle sich als membranumhüllter Partikel dar, in dem drei Segmente der Erbinformationen sichtbar seien.



Der Erreger wurde im November 2011 erstmals von Forschern des FLI beschrieben. Inzwischen wurde das Virus in 879 Betrieben fast flächendeckend in Deutschland nachgewiesen. Lediglich in Bremen gebe es noch keinen Schmallenberg-Fall, sagte eine Sprecherin des Instituts. Betroffen sind bislang 90 Rinder-, 750 Schaf- und 39 Ziegenhaltungen.



Der Erreger wird von Insekten übertragen. Während der Tragzeit verursacht er schwere Missbildungen bei den Föten. Viele der betroffenen Lämmer und Kälber werden jetzt geboren. Die Muttertiere hatten sich im Sommer und Herbst 2011 infiziert. Der Erreger wurde inzwischen auch in sechs weiteren europäischen Ländern – Niederlande , Belgien , Großbritannien , Frankreich , Italien , Luxemburg – nachgewiesen.