Frage: Herr Harms, Sie und Ihre Kollegen planen, die Phlegräischen Felder bei Neapel zu Forschungszwecken anzubohren. Bei manchen Kollegen stößt das Vorhaben auf starke Kritik. Wie hoch ist das tatsächliche Risiko?

Ulrich Harms: Es gibt in vulkanischen Gebieten sehr viele Bohrungen, die in den letzten Jahrzehnten erfolgreich und ohne Probleme durchgeführt wurden. Die Voraussetzung hierfür ist, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Die Bohrung muss auf Überdrucksituationen vorbereitet sein – etwa durch heiße Dämpfe und Gase –, die mit heutiger Technik aber beherrschbar sind, wenn vernünftig gearbeitet wird.

Frage: Viele Menschen haben vielleicht die Sorge, dass die Magmenkammer angebohrt wird, wodurch es zu einem künstlichen Vulkanausbruch kommen könnte. Ist diese Vorstellung tatsächlich abwegig?

Ulrich Harms leitet den Bereich "Wissenschaftliches Bohren" am GeoForschungsZentrum Potsdam und ist in diesem Rahmen an den Forschungsarbeiten in den Phlegräischen Feldern beteiligt.

Harms: Dazu müssten schon extrem viele widrige Umstände zusammenkommen. Im Fall der Phlegräischen Felder gibt es eine sehr detaillierte geophysikalische Vorerkundung. Wir wissen also, wie tief die Magmenkammer liegt und wie tief wir bohren wollen. Das überlappt sich nicht.

Es würde wissenschaftlich für uns auch keinen Sinn machen, die Magmenkammer anzubohren, denn die hohen Temperaturen würden jedes Messinstrument in kürzester Zeit überfordern und zerstören. Vor drei Jahren wurde in Island in einem vulkanischen Gebiet gebohrt, in dem man geothermische Energiegewinnung aus so genannten überkritischen Fluiden testen wollte. Die Bohrung sollte bis in vier oder fünf Kilometer Tiefe geführt werden, traf aber bereits auf halbem Weg auf eine Magmentasche.

Frage: Was passierte dann?

Harms: Die Bohrmannschaft hat dies zuerst gar nicht registriert, sondern sich gewundert, warum die Bohrung plötzlich schneller voranging als zuvor. Erst als sie mehrmals den Bohrstrang zurückziehen mussten, weil dieser festsaß, erkannten sie, dass glasiges Bohrklein gefördert wurde – und bemerkten, dass sie in eine kleine Magmenblase gebohrt hatten. Daraufhin wurde die Bohrung ohne Probleme beendet und verrohrt. Jetzt wird dort versucht, die magmatische Wärme als Energiequelle zu nutzen. Aber nochmals: In den Phlegräischen Feldern ist es überhaupt nicht die Absicht, Magma anzuvisieren.

Frage: Welche wissenschaftlichen Ziele verfolgen Sie mit Ihrer Arbeit dort?

Harms: Wir bearbeiten zwei Kernthemen: zum einen das vulkanische Risiko, das mit den Phlegräischen Feldern in Verbindung gebracht wird. Das Gebiet dort hebt oder senkt sich stark innerhalb weniger Wochen – was man seit Langem von einem alten römischen Hafen kennt. Dort kann man auch heute noch römische Säulen sehen, an denen auf halber Höhe Muscheln siedelten. Das Hafenbecken lag also einmal deutlich tiefer als heute. Der Vulkan zeigt folglich magmatische Aktivität, die nicht genauer bekannt ist: Bläht sich die Magmenkammer, weil sie sich füllt? Oder passiert das, weil Gestein auskristallisiert und Fluide freigesetzt werden? Diesen Phänomenen wollen wir näher auf die Spur kommen. Dazu müssen wir in die Tiefe bohren, denn Verkehr und Bautätigkeiten erschweren zum Beispiel seismische Messungen an der Oberfläche. In einer Tiefe von 1,5 bis 2 Kilometern gibt es außerdem eine geophysikalische Grenze, deren Natur bislang unbekannt ist und die wir ergründen wollen.