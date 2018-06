400.000 bis 40.000 Jahre – Homo neanderthalensis: Ein Fund von 1856 in der Feldhofer Grotte im Neandertal stellt den Beginn der Forschung zur Evolution des Menschen dar.

120.000 bis 10.000 Jahre – Homo floresiensis: Der als "Hobbit" bekannt gewordene, nur einen Meter große indonesische Urmensch wird im Jahr 2004 auf der Insel Flores gefunden. Es gilt als umstritten, ob er eine eigene Art ist oder ein kleinwüchsiger Homo sapiens.

30.000 Jahre – Denisova hominins: In einer Höhle in Sibirien finden Archäologen 2008 versteinerte Fingerknochen und einen Backenzahn, dessen Erbgut weder zu dem der Neandertaler noch zu dem der Homo sapiens passt. Forscher nennen diesen neu entdeckten Frühmenschen Denisovan – nach seinem Fundort, der Denissowa-Höhle.

350.000 Jahre bis heute – Homo sapiens: Die bislang ältesten Überreste des modernen Menschen fanden sich in der eingestürzten Höhle bei Jebel Irhoud in Marokko. Im Juni 2017 wurden sie im Magazin Nature von einem Team vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig präsentiert. Sie lösten die bis dahin ältesten, knapp 200.000 Jahre alten Funde aus Äthiopien als älteste Nachweise vom Homo sapiens ab. Sie hatte ein internationales Forscherteam 1997 beschrieben. Gemeinsam erhärten die analysierten Schädel- und Kieferknochen die Vermutung, dass die modernen Menschen im afrikanischen Raum entstanden sind und sich von dort in die ganze Welt ausgebreitet haben. Zugleich zeigt das Alter der Funde, dass der Homo sapiens gleichzeitig mit primitiveren Frühmenschenformen auf der Erde lebte.