Niemand würde auf die Idee kommen, einer Bombe mit Bohrern zu Leibe zu rücken. Niemand – abgesehen von einem Team französischer Forscher, die derzeit zum dritten Mal in drei Jahren dieselbe Bombe entschärfen müssen . Das lässt schon erahnen: Diese Bombe ist anders.

Sie ist kein Nachkriegsrelikt, das zufällig auf einer Baustelle gefunden wurde. Sie liegt auf 3.200 Metern Höhe unter dem Schnee der französischen Alpen im Mont-Blanc-Massiv. Ihr Sprengstoff ist keine Chemikalie wie Nitroglycerin, sondern Wasser. Wasser, eingeschlossen in den Eismassen des Gletschers Tête Rousse . Diese Wasserbombe braucht keinen Zünder, sie explodiert, sobald der Druck durch das Wasser höher ist als der des Gletschereises darüber.

So wie bereits einmal – im Jahr 1892. Damals brachen 200.000 Kubikmeter Wasser unvermittelt aus dem Gletscher hervor, rissen Eis, Sediment und alles, was im Weg war, mit sich. Eine Welle aus 800.000 Kubikmetern Schlamm rollte schließlich ins Tal und überspülte das Dorf Saint-Gervais-Les-Bains. 175 Menschen kamen damals ums Leben.

Die Wasserbombe tickt

Heute Leben rund 3.000 Menschen in dem Risiko-Dorf. Es ist ein beliebtes Ausflugsziel. Jeden Moment könnte der Druck in der Kammer die Eismassen des Tête Rousse zum Bersten bringen. Wann das passiert, wissen auch Wissenschaftler nicht. Deswegen wollen sie das Wasserreservoir Mitte September anbohren, um den Großteil der 10.000 Kubikmeter Wasser, die sich nun wieder angesammelt haben, in einen Fluss ins Tal abzuleiten. Nur so kann der Druck des Wasserreservoirs auf das Gletschereis verringert werden. Jährlich müssen die Forscher die Prozedur aus mehreren Entlastungsbohrungen wiederholen, denn das Reservoir füllt sich immer wieder aufs Neue .

Alpen Wasser Infobox Die Entdeckung Die ersten Hinweise auf das Reservoir lieferten Radarmessungen am Tête Rousse im Jahr 2008. Mit einem Sonargerät beschossen die Forscher den Gletscher mit Schallwellen – das Echo verriet, wo Hohlräume sein könnten. Außerdem erforschten sie den Gletscher mit Magnetresonanz-Geräten. Das funktioniert ähnlich wie die Untersuchung eines Menschen in einem MRT (Magnetresonanztomograph), der ein dreidimensionales Röntgen-Bild liefert. Heute kennen die Forscher die ungefähre Form der Wasserblase und das Volumen. Bei Bohrungen im Jahr 2010 sprudelte aus einigen Bohrlöchern direkt Wasser empor, was erste Hinweise für den hohen Innendruck in der Kammer lieferte, den weitere Sensormessungen bestätigten. Wie Wasserblasen entstehen Solche Wasserreservoirs sind hauptsächlich aus Island bekannt, wo sie aus Schmelzwasser entstehen, das sich durch Vulkanwärme unter dem Gletscher bildet. Wie das genau geschieht, ist kaum verstanden. Entsprechend mager sind die Indizien, nach denen Forscher fahnden können. Als einen möglichen Indikator hat das Team um den Glaziologen Christian Vincent von der Universität Grenoble das besondere Temperaturgefüge des Gletschers ausgemacht: Demnach sammelt sich das Schmelzwasser in dem Reservoir, weil die tieferen Schichten des Gletschers aus wasserdichtem kälteren Eis bestehen, anstatt über die auslaufende Zunge des Gletschers abzufließen.

Anfangs war unklar, woher das Wasser stammt: "Inzwischen wissen wir, dass das Reservoir durch Schmelzwasser gefüllt wird. Es gibt eine sehr gute Korrelation mit einer Verzögerung von einem Tag zwischen dem Schmelzen an der Oberfläche und dem Ansteigen des Wasservolumens", sagt der Glaziologe Christian Vincent der Universität Grenoble, der das Wasser im Innern des Gletschers entdeckt hatte. Mit Hilfe von Färbemittel wollen die Forscher ermitteln, welchen Weg das Schmelzwasser genau durch das Eis am Berg nimmt. So könnten sie besser bestimmen , wie schnell sich wie viel Wasser im Innern des Gletschers sammelt.



Immerhin verkleinert sich der Hohlraum von Jahr zu Jahr: Als das Reservoir 2010 das erste Mal angebohrt wurde , fasste es rund 55.000 Kubikmeter Wasser. 5.000 Kubikmeter verblieben – und froren zu Eis. Bei der zweiten Entlastungsbohrung ein Jahr später pumpten die Wissenschaftler 16.000 Kubikmeter Flüssigkeit ab. Erneut verringerten sich dadurch die Innenmaße der Kammer.

"Außerdem ändert sich die Größe des Reservoirs durch das Fließen des Eises", sagt Vincent. So nennen es Forscher, wenn sich Gletscher als zusammenhängende Eismasse einen Hang hinunter schieben. Dabei bleibt die Form des Gletschers nicht starr. Und so verändert sich auch die Tête-Rousse-Blase in ihrer Form und Größe.

Ob das wabernde Wasser im Eis eines Tages von allein verschwindet, lässt sich kaum vorhersagen. "Das ist eine große Frage", sagt Vincent. Hätten die Forscher darauf eine Antwort, könnten sie auch eine permanente Lösung – vergleichbar mit einem Waschbeckenabfluss – erwägen. Das würde allerdings sechs bis acht Millionen Euro kosten . Die jährlichen Entlastungsbohrungen kosten 500.000 Euro.