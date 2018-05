Die großen Wissenschaftler unserer Zeit sowie Politiker, Aktivisten, Organisationen und Ökonomen schauen dieser Tage wieder nach Skandinavien. Die Bekanntgabe der Nobelpreise steht kurz bevor. Jedes Jahr erreichen zwischen 200 und 300 Kandidatenvorschläge die verschiedenen Jurymitglieder der einzelnen Kategorien – Medizin, Physik, Chemie, Frieden, Literatur und Wirtschaft.

Denn für den Nobelpreis muss man nominiert werden – von einem früheren Preisträger selbst, einem Lehrstuhlinhaber aus dem jeweiligen Fachgebiet in Skandinavien oder einem Akademiker, den das Nobelkomitee für würdig befindet.

Heute ist es wieder soweit. Den Anfang macht das Gremium des Medizinnobelpreises am Karolinska-Institut im schwedischen Stockholm . Gegen 11:30 Uhr treten seine Mitglieder vor die Kameras und verkünden den oder die diesjährigen Preisträger in der Kategorie Physiologie oder Medizin.

Verliehen werden die Preise seit 1901. Sie gehen auf das Testament des Großindustriellen und Wissenschaftlers Alfred Nobel zurück. Der Erfinder des Dynamits stiftete den Großteil seines Vermögens für die Auszeichnungen, die seinen Namen tragen. Er wollte damit die wichtigsten Entdeckungen, Erfindungen, Fortschritte, literarischen Werke und Friedensbemühungen einzelner Personen würdigen lassen.

Die Auszeichnung für Ökonomie ist umstritten, weil sie nicht wie die anderen Nobelpreise auf das Testament zurückgeht, sondern erst 1968 von der Schwedischen Reichsbank gestiftet wurde. Mit dem Preis wurden meist amerikanische Wirtschaftswissenschaftler geehrt. Bisher war nur eine Frau unter den Preisträgern: Elinor Ostrom .

Die Nobelpreise Nobelpreise Klicken Sie auf das Bild für Berichte rund um den Nobelpreis. © Berit Roald/AFP/Getty Images Mit der Stiftung der Nobelpreise wollte der schwedische Forscher und Großindustrielle Alfred Nobel (1833-1896) einen Konflikt lösen, der sein Leben bestimmte: Der Erfinder des Dynamits konnte nicht verwinden, dass seine Entdeckung für den Krieg genutzt wurde. Der engagierte Pazifist vermachte sein Vermögen schließlich einer Stiftung. Die Zinsen daraus sollten Preise für jene finanzieren, die "im vorhergehenden Jahr der Menschheit den größten Nutzen erwiesen haben". Die Nobeljurys sind hingegen dazu übergegangen, Jahre, wenn nicht Jahrzehnte abzuwarten, um die Preise zu verleihen. Begründet wird dies damit, dass oft nicht so rasch klar ist, ob eine Leistung tatsächlich von derart großer Bedeutung ist, um sie mit einem Nobelpreis zu ehren. Dotierung und Verleihung Erfahren Sie mit einem Klick auf das Bild, was Sie tun müssen, um einen Nobelpreis zu gewinnen © Sabine Hecher Die Preise werden seit 1901 vergeben. Die Dotierung stieg von anfangs 150.800 schwedischen Kronen in den vergangenen Jahren auf 10 Millionen Kronen (rund 1 Million Euro). Ab 2012 reduziert sich die Summe allerdings um 20 Prozent, um auch künftig die Aufgaben der Stiftung finanzieren zu können. Damit ist der Preis nun mit 8 Millionen Kronen dotiert, umgerechnet rund 940.000 Euro. Bis zu drei Menschen können sich einen wissenschaftlichen Preis teilen. Der Friedensnobelpreis wird auch an Organisationen verliehen. Am Todestag Alfred Nobels, dem 10. Dezember, werden die Preise feierlich verliehen. Die Geehrten erhalten eine Urkunde und die goldene Medaille mit dem Konterfei des Stifters. Zusätzlich füllen sich die Konten der Ausgezeichneten mit dem Preisgeld, das versteuert werden muss. Gibt es mehrere Preisträger in einer Kategorie, wird es aufgeteilt. Preisregen Neben den eigentlichen Nobelpreisen wird seit 1969 eine Ehrung für Wirtschaftswissenschaften im Gedenken an Alfred Nobel verliehen. Sie wurde 1968 von der Schwedischen Reichsbank gestiftet. Seit 1980 vergibt die "Stiftung zur Auszeichnung richtiger Lebensführung" (Right Livelihood Award Foundation) die Right Livelihood Awards, die oft als Alternative Nobelpreise bezeichnet werden. Die Preisträger für Physik und Chemie werden immer von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die der Medizin vom Karolinska-Institut in Stockholm und die Literaturpreisträger von der Königlich-Schwedischen Akademie der Künste ausgewählt. Die Friedenspreisträger bestimmt ein Ausschuss des norwegischen Parlaments in Oslo. Bekanntgabe 2012 Traditionell werden jedes Jahr im Oktober zunächst die Geehrten in der Kategorie Medizin bekanntgegeben, gefolgt von Physik, Chemie, Literatur, Frieden und den Preisträgern der Auszeichnung der Schwedischen Reichsbank zu Ehren Alfred Nobels. Die Termine 2012 im Überblick: Montag, 08.10.2012, gegen 11:30 Uhr: Bekanntgabe der Medizinnobelpreisträger Dienstag, 09.10.2012, gegen 11:45 Uhr: Bekanntgabe der Physiknobelpreisträger Mittwoch, 10.10.2012, gegen 11:45 Uhr: Bekanntgabe der Chemienobelpreisträger Donnerstag, 11.10.2012, gegen 13:00 Uhr: Bekanntgabe des Literaturnobelpreisträgers Freitag, 12.10.2012, gegen 11:00 Uhr: Bekanntgabe der Friedensnobelpreisträger Montag, 15.10.2012, gegen 13:00 Uhr: Bekanntgabe der Wirtschaftsnobelpreisträger

Insgesamt erhielten bis 2011 nur 44 Frauen Nobelpreise. Seit 1901 wurden 823 Personen und 20 Organisationen ausgezeichnet . Manche erhielten den Preis mehrfach . So bekam zum Beispiel die Forscherin Marie Curie sowohl den Physik- als auch den Chemienobelpreis. Linus Pauling wurde die Auszeichnung in Chemie und Frieden verliehen. Am häufigsten wurde das Internationale Rote Kreuz geehrt. Drei Mal erhielt es den Friedensnobelpreis.

Mit dem Medizinnobelpreis wurden zuletzt im vergangenen Jahr die Immunforscher Bruce Beutler, Jules Hoffmann und Ralph Steinman geehrt. Die Wissenschaftler hatten gezeigt, wie sich der menschliche Körper gegen Krankheitskeime und Eindringlinge wehrt. Steinman wurde der Preis posthum zugesprochen, eine Ehrung, die die Statuten des Nobelpreises eigentlich nicht vorsehen. Steinman war kurz vor der Bekanntgabe Ende September nach einem langjährigen Krebsleiden gestorben. Da die Jury den Preis Steinman im Glauben zuerkannte, er würde noch leben, blieb der Verstorbene Nobelpreisträger. Eine bislang einmalige Entscheidung .

Die Nobelstiftung berichtet auch auf Twitter und Facebook über die Preisträger.