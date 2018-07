Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will im Jahr 2020 den nächsten Forschungsroboter auf den Mars schicken. Laut Nasa-Chef Charles Bolden ist die Regierung von US-Präsident Barack Obama ernsthaft an der Erforschung des Mars interessiert. "Mit dieser Mission stellen wir sicher, dass Amerika die weltweit führende Nation bei der Erforschung des Roten Planeten Mars bleibt", sagte Bolden. Zugleich sei dies ein weiterer bedeutsamer Schritt auf dem Weg zu bemannten Missionen zum Mars in den 2030er Jahren.

Weltraum - Wirbelstürme auf dem Mars

Die Ankündigung erfolgte einen Tag nachdem der Mars-Rover Curiosity bei seiner Mission auf organische Teilchen gestoßen war , die möglicherweise auf Leben auf dem Mars hindeuten könnten. Curiosity war Anfang August nach einer mehr als achtmonatigen Reise durchs All auf dem Mars gelandet. Die Mission des 2,5 Milliarden Dollar teuren Rovers ist auf einen Zeitraum von zwei Jahren angelegt.

Der neue Rover soll in Konstruktion und Funktionsweise auf Curiosity beruhen, um Entwicklungskosten einzusparen. So sollen etwa die Greifarme und das Fahrwerk des neuen Roboters genau die gleichen sein wie bei Curiosity. Die Nasa hatte ihren Kostenplan bereits bei Curiosity deutlich überschritten. Im Februar hatte die Raumfahrtbehörde ihr Gemeinschaftsprogramm mit der Europäischen Raumfahrtagentur Esa zur Erkundung des Mars wegen Einschnitten in ihrem Haushalt vorerst eingestellt. Zwei für die Jahre 2016 und 2018 geplante Missionen des Programms ExoMars zur Erkundung des Planeten wurden deswegen abgesagt. Mittlerweile ist Russland in das Programm eingestiegen.

Marsrover Curiosity Rover Curiosity Das Mars Science Laboratory (MSL) ist die erste astrobiologische Mission seit Viking in den 1970er Jahren. Mit ihr unternimmt Marsrover Curiosity seit August 2012 auf dem Roten Planeten Forschungsfahrten. Klicken Sie auf das Bild, um die Infografik als PDF herunterzuladen. © Aurel Märki Gut drei Meter misst das Geländefahrzeug in Länge und Breite, zwei in der Höhe – damit ist er fast so groß wie ein Kleinwagen. 900 Kilogramm bringt der Rover auf die Waage. Damit ist er doppelt so lang und fünf Mal so schwer wie seine Kollegen Spirit und Opportunity aus dem Jahr 2003. Zudem ist das fahrende Labor weitaus besser ausgestattet: Zehn wissenschaftliche Instrumente hat Curiosity an Bord, darunter das Probenanalyse-Modul SAM und das Chemielabor CheMin. Via einer UHF-Antenne werden Daten an die Erde übertragen. Auch kann die Mars-Odyssey-Sonde der Nasa als Relais verwendet werden. Die Energie zum Fahren und Forschen liefert wie schon bei Viking ein Radioisotopen-Generator. So ist der Rover auch ohne Sonne funktionstüchtig. Planet Mars Der Mars gilt zwar als erdähnlich. Doch der Rote Planet ist bei Weitem nicht so einladend wie unser Heimatplanet. Die dünne Atmosphäre des Himmelskörpers besteht zu etwa 95 Prozent aus CO 2 , dazu kommen Stickstoff, Sauerstoff und Argon. Seine Oberfläche ist trocken, felsig, kalt, die Durchschnittstemperatur liegt bei minus 63 Grad Celsius. Zudem schwankt die Temperatur stark und beeinflusst das Wetter. So treten im Frühjahr oft heftige Staubstürme auf, die große Teile der Marsoberfläche verhüllen. Aufgrund der längeren Umlaufdauer um die Sonne – der Planet ist im Durchschnitt rund 230 Millionen Kilometer von ihr entfernt, die Erde im Vergleich rund 150 Millionen Kilometer – dauert ein Marsjahr 687 Erdentage. Ein Marstag wiederum dauert 24 Stunden und 37 Minuten. Video: Die Mission Diese Animation stammt vom Jet Propulsion Laboratory der Raumfahrtbehörde Nasa.

Erst vor zwei Monaten hatte die Nasa angekündigt, 2016 die Sonde InSight zum Mars zu schicken. Anders als Curiosity soll sie Tiefbohrungen vornehmen, um das Innere des erdähnlichen Planeten zu untersuchen. Die Nasa möchte so herausfinden, ob der Mars im Inneren fest oder flüssig ist und warum seine Oberfläche nicht – wie die Erde – aus tektonischen Platten besteht.