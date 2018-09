1/6 Diese Kugel in der Wüste spürt Landminen auf und macht sie unschädlich. © Massoud Hassani 2/6 Trifft der Ball auf eine Mine, verliert er einige seiner Arme. © Massoud Hassani 3/6 Gleich mehrere Minen kann der Ball aufspüren, der in der Wüste vom Wind angetrieben wird. © Massoud Hassani 4/6 Die Materialkosten sind wesentlich günstiger als die konventionelle Minenräumung. © Massoud Hassani 5/6 Erfunden hat den rollenden Minenräumer der Afghane Massoud Hassani. © Massoud Hassani 6/6 Der Erfinder experimentiert auch mit anderen Prototypen seines Mine Kafon. © Massoud Hassani

Er kam als Flüchtling nach Holland. Massoud Hassani war 9 Jahre alt, als er mit seiner Mutter, seinem Bruder Mahmud und den zwei Schwestern aus der afghanischen Hauptstadt Kabul über die Grenze nach Pakistan geschmuggelt wurde. In Afghanistan bekämpften sich damals Warlords. Massouds Vater war bei einem Raketenangriff im Zentrum von Kabul getötet worden. Die Mutter sah keine andere Wahl, als das Land mit ihren Kindern zu verlassen. Nach Streifzügen durch Pakistan, Tadschikistan und Usbekistan erreichte die Familie schließlich Westeuropa. Das niederländische Maastricht wurde ihre neue Heimat.

Zwanzig Jahre später präsentiert Massoud Hassani als Absolvent an der Design Academy in Eindhoven ein Geschenk an seine afghanische Kindheit – den Mine Kafon, wie er sein Gerät nennt: ein mit Windkraft angetriebener Landminen-Räumer.

Der Mine Kafon (Kafon ist Dari und bedeutet Explosion), hergestellt aus Bambus, Gummi, Kunststoff und Metall, sieht aus wie eine große, leichte Kugel, geformt aus Dutzenden Stelzen. Fast wie eine Pusteblume. Das Gerät erinnert an die selbstgebastelten – allerdings viel kleineren – Spielzeuge aus Papier, die Massoud und seine Freunde damals, am Rande der Wüste nördlich von Kabul, vom Wind wegtragen ließen.

"Die Wüste war unser Spielplatz. Sie lag nicht weit von einem Militärflughafen", erzählt Hassani in einem Café in Amsterdam. "Das Terrain war von Landminen und anderen Sprengsätzen infiziert, weil dort jahrelang Soldaten trainierten und das Zeug zurückließen."

Afghanistan - Eine Kugel soll Landminen unschädlich machen

Als Kind musste Hassani zusehen, wie einige von seinen Kameraden von Landminen schwer verletzt oder sogar getötet wurden. Der Gedanke, dass dank seiner Erfindung möglicherweise weniger Menschen Landminen zum Opfer fallen werden, treibt ihn an. "Aber ich bin schon dankbar dafür, dass der Mine Kafon Schlagzeilen in den Medien macht, und zwar nicht nur in Holland. Damit bekommt der Kampf gegen Landminen neue Aufmerksamkeit. Lange wurde ja kaum noch darüber gesprochen."

Bis zu 20.000 Menschen sterben jährlich durch Landminen

Die Vereinten Nationen schätzen, dass mehr als 110 Millionen Landminen in mehr als 70 Ländern Menschen bedrohen. Die Räumung ist aufwändig, langwierig und gefährlich. Jährlich sterben zwischen 15.000 und 20.000 Menschen nach der Explosion einer Mine. Betroffen sind zumeist Zivilisten, mehrheitlich Frauen und Kinder.



Minen sind oft billig, ihre Produktionskosten betragen teilweise kaum mehr als drei Euro. Sie zu beseitigen ist teuer, im Schnitt kostet das bis zu 1.000 Euro pro Exemplar. Und die Risiken sind erheblich: Auf 5.000 geräumte Minen kommen ein getöteter und zwei schwer verletzte Minenräumer, besagen die Statistiken.

Massoud Hassanis Mine Kafon – wenn in Massenproduktion hergestellt – würde nur 40 Euro pro Stück kosten. Seine Einzelteile lassen sich vor Ort einfach zusammenbasteln. Und seine Nutzung ist sicher: Die Kugeln werden nicht von Menschen, sondern vom Wind gesteuert.

Ein Mine Kafon misst etwa zwei Meter im Durchmesser und wiegt fast 80 Kilogramm, schwer genug, um Personenminen zur Explosion zu bringen, sagt Hassani. Prototypen wurden in der Wüste von Marokko getestet. Sie verloren bei jeder Explosion im Durchschnitt 25 ihrer 175 "Beine". "Jeder Mine Kafon konnte also theoretisch bis fünf, sechs Minen räumen."