Paläontologen haben in einem Steinblock aus dem Harz mehr als 28 versteinerte Europasaurus-Knochen freigelegt. "Es ist der beste Fund, den wir in den letzten 14 Jahren hatten", sagte Nils Knötschke, wissenschaftlicher Leiter des Dinoparks Münchehagen . "In dem Block liegt ein halber Dinosaurier."

Die Forscher äußerten sich begeistert über den Fund. "Diese Knochendichte ist ungewöhnlich hoch", sagt Projektleiter Oliver Wings vom Landesmuseum Hannover . Die Anordnung der Knochen könne Auskunft darüber geben, wie tief das Wasser damals war. Möglicherweise seien die Tiere vor gut 154 Millionen Jahren in einer Watt-ähnlichen Umgebung durch den Kalkschlamm gelaufen.

Beim Europasaurus handelt es sich mit einer maximalen Körperlänge von acht Metern um eine kleinere Art der ansonsten riesigen Langhals-Dinosaurier.

Forscher erstellen 3-D-Modelle des Sauriers

Die Fundstelle im Harz ist seit 1998 bekannt . Seitdem entdecken Wissenschaftler in dem Forschungsmaterial immer wieder neue Saurier-Überreste. Seit dort vor rund 14 Jahren der erste Dino-Zahn auftauchte, wurden etwa 1.500 Knochen von knapp zwei Dutzend Tieren präpariert.

Mithilfe moderner Methoden sollen nun unter anderem die Todesumstände der Tiere ergründet werden. Für ihre Untersuchungen belassen die Forscher die Knochen in dem rund ein mal ein Meter großen Steinblock. Mithilfe von Bildmessverfahren erstellen sie 3-D-Modelle des eingeschlossenen Dinosauriers. Auf Grundlage der neuen Erkenntnisse sollen lebensgroße Europasaurus-Modelle entstehen.