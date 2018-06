"Kein Öl. Kein Wasser." Die Telegramme aus Saudi-Arabien klingen trostlos. Die amerikanischen Öl-Pioniere, wildcatters, bohren Ende 1937, Anfang 1938 bereits das siebte Loch in der Nähe des Fischerdorfes Dammam. Die Wildkatze steht im US-Slang für riskante Unternehmungen. Es sieht so aus, als bewahrheite sich dieses Bild.

Ein Loch nach dem anderen bohren die wildcatters in den Wüstenboden. Doch die Ingenieure schaffen es nicht, eine Kuppel im Vorkommen anzubohren, damit der Druck das Öl nach oben presst. Manche Löcher sprudeln kurz, aber alle bleiben unproduktiv.

Die Firmenzentrale in San Francisco ist kurz davor, das Projekt aufzugeben. Derweil stößt ein amerikanisch-britisches Konsortium Anfang 1938 in Kuwait auf Öl: das Burgan-Ölfeld, das zweitgrößte der Erde. Die wildcatter vermuten das Öl in einer tieferen Schicht, doch tiefere Löcher sind teuer. Mit Mühe bekommen sie das Okay für weitere Bohrungen.

Saudi-Arabien wird zu einem reichen Land

Am 4. März 1938 ist es soweit: Öl sprudelt aus Loch Nummer 7. Viel Öl. Mehr als 2.000, manchmal mehr als 3.000 Barrel am Tag strömen aus dem Bohrloch. Bald werden auch zwei frühere Löcher vertieft und erweisen sich als ergiebig. Die USA haben ihr erstes kommerzielles Ölfeld in der arabischen Welt.

Es sind die ersten Bohrungen einer US-Firma in Saudi-Arabien. Zuvor hatten die Briten das Sagen in der Region. Die britische Royal Navy kontrollierte seit Generationen das Rote Meer und den Persischen Golf; die Scheichtümer an den Küsten durften ohne britische Zustimmung keine Geschäfte mit anderen Nationen treiben. Die englische Krone hielt die Mehrheit an der Anglo-Persian Oil Company (heute BP) im Iran, britische und niederländische Firmen kontrollierten die Iraq Petroleum Company.

In Bahrain bekamen die Amerikaner schließlich einen Fuß in die Tür. Die Standard Oil of California (Socal), entstanden in der vom US-Kartellamt angeordneten Zerschlagung von John D. Rockefellers Standard Oil, kaufte einem britischen Syndikat eine Konzession ab.