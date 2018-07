Auf dem Mars haben nach Informationen der Nasa einst die Voraussetzungen für mikrobielles Leben geherrscht. Der Forschungsroboter Curiosity stieß demnach in einer auf dem Roten Planeten genommenen Gesteinsprobe auf die chemischen Bausteine des Lebens. Damit haben die Forscher erstmals ein potenzielles Lebensumfeld außerhalb der Erde nachgewiesen.

Kernfrage der Mars-Mission ist, ob der Planet eine bewohnbare Umwelt gehabt haben könnte. "Nach allem, was wir wissen, lautet die Antwort Ja", sagte Nasa-Wissenschaftler Michael Meyer. Ob es tatsächlich einmal Leben auf dem Mars gegeben hat, ist aber weiter unklar.

Curiosity hatte Sedimentgestein in einer Gegend des Mars untersucht, in der die Nasa-Wissenschaftler einen früheren Fluss oder See vermuteten. Bei der Analyse in seinem integrierten Labor fand der Roboter unter anderem Sauerstoff-, Kohlenstoff- und Wasserstoffverbindungen sowie Stickstoff, Phosphor und Schwefel. Die Bodenprobe ergab, dass das einst die Felsen umspülende Wasser einen relativ neutralen pH-Wert hatte – also weder zu säurehaltig noch zu seifig war.

"Wir haben eine bewohnbare Umwelt gefunden, die so gutartig und dem Leben förderlich ist, dass dieses Wasser vermutlich sogar trinkbar gewesen wäre, wäre man zu dieser Zeit dort gewesen", sagte der leitende Wissenschaftler John Grotzinger. Die Existenz von Wasser auf dem Mars liege aber sehr lange zurück – wahrscheinlich mindestens drei Milliarden Jahre. Vor wenigen Tagen hatte Curiosity bereits Kohlenstoff-Moleküle entdeckt. Die Forscher waren aber nicht sicher, ob der Fund wirklich vom Mars kommt. Curiosity könnte ihn auch eingeschleppt haben.

Marsrover Curiosity Rover Curiosity Das Mars Science Laboratory (MSL) ist die erste astrobiologische Mission seit Viking in den 1970er Jahren. Mit ihr unternimmt Marsrover Curiosity seit August 2012 auf dem Roten Planeten Forschungsfahrten. Klicken Sie auf das Bild, um die Infografik als PDF herunterzuladen. © Aurel Märki Gut drei Meter misst das Geländefahrzeug in Länge und Breite, zwei in der Höhe – damit ist er fast so groß wie ein Kleinwagen. 900 Kilogramm bringt der Rover auf die Waage. Damit ist er doppelt so lang und fünf Mal so schwer wie seine Kollegen Spirit und Opportunity aus dem Jahr 2003. Zudem ist das fahrende Labor weitaus besser ausgestattet: Zehn wissenschaftliche Instrumente hat Curiosity an Bord, darunter das Probenanalyse-Modul SAM und das Chemielabor CheMin. Via einer UHF-Antenne werden Daten an die Erde übertragen. Auch kann die Mars-Odyssey-Sonde der Nasa als Relais verwendet werden. Die Energie zum Fahren und Forschen liefert wie schon bei Viking ein Radioisotopen-Generator. So ist der Rover auch ohne Sonne funktionstüchtig. Planet Mars Der Mars gilt zwar als erdähnlich. Doch der Rote Planet ist bei Weitem nicht so einladend wie unser Heimatplanet. Die dünne Atmosphäre des Himmelskörpers besteht zu etwa 95 Prozent aus CO 2 , dazu kommen Stickstoff, Sauerstoff und Argon. Seine Oberfläche ist trocken, felsig, kalt, die Durchschnittstemperatur liegt bei minus 63 Grad Celsius. Zudem schwankt die Temperatur stark und beeinflusst das Wetter. So treten im Frühjahr oft heftige Staubstürme auf, die große Teile der Marsoberfläche verhüllen. Aufgrund der längeren Umlaufdauer um die Sonne – der Planet ist im Durchschnitt rund 230 Millionen Kilometer von ihr entfernt, die Erde im Vergleich rund 150 Millionen Kilometer – dauert ein Marsjahr 687 Erdentage. Ein Marstag wiederum dauert 24 Stunden und 37 Minuten. Video: Die Mission Diese Animation stammt vom Jet Propulsion Laboratory der Raumfahrtbehörde Nasa.

Forscher hatten schon vor Jahren Anzeichen von Wasser auf dem Mars entdeckt . Der Nachweis von H2O gelang aber bisher nicht eindeutig.

Ihre bisherigen Ergebnisse wollen die Forscher nun durch weitere Bodenproben untermauern. Curiosity war im vergangenen August nach einer mehr als achtmonatigen Reise durchs All auf dem Mars gelandet. Die 2,5 Milliarden Dollar teure Mission ist auf einen Zeitraum von zwei Jahren angelegt.