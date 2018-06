ZEIT ONLINE: Für den Siebenschläfertag hätte man sich schöneres Wetter gewünscht. Schließlich besagt eine Bauernregel, dass es jetzt lange so bleibt. Erwarten uns wirklich sieben Wochen Nieselregen?

Frank Böttcher: Das wäre natürlich tragisch. Aber ich habe eine gute Nachricht. Der Siebenschläfer steht zwar am 27. Juni im Kalender, aber die Bauernregel bezieht sich heute eigentlich auf den 8. Juli. Das liegt an der gregorianischen Kalenderreform aus dem Jahr 1582, bei der elf Tage gestrichen wurden und sich deshalb das Datum verschoben hat. Und die Wetterlage, die sich in den ersten zehn bis zwölf Julitagen einpendelt, neigt tatsächlich dazu, recht stabil zu sein. Es gibt also noch Hoffnung, dass sich Anfang Juli eine sommerlichere Wetterlage bei uns einstellt, die dann länger anhält.



ZEIT ONLINE: Die Bauernregel ist also gar nicht so falsch?

Böttcher: Das stimmt. Wissenschaftlich erklären lässt sich das Phänomen mit den Jetstreams. Das sind sehr starke Luftströmungen in Höhe von 7.000 bis 10.000 Metern in der Atmosphäre, die sich wie ein Gürtel um die Nordhalbkugel legen. Sie sind immer ziemlich träge und nicht so stark von den Wettereinflüssen am Boden betroffen. Umgekehrt beeinflussen sie aber stark die Zugbahnen der Hoch- und Tiefdruckgebiete. Es kommt sehr häufig vor, dass sich die Lage der Jetstreams zwischen Anfang Juli und Ende August wenig ändert. Entsprechend stabil bleiben die Wetterlagen.



Frank Böttcher Frank Böttcher ist Geschäftsführer des Instituts für Klima- und Wetterkommunikation in Hamburg. Unter anderem sitzt er im Vorstand der Deutschen Meterologischen Gesellschaft Hamburg und der Hamburger Klimaschutzstiftung.

ZEIT ONLINE: Warum passiert das immer im Sommer?

Böttcher: Weil die Temperaturen sich auf der Nordhalbkugel auf einem Plateau befinden, was das System träger macht. Anders als zum Jahreszeitenwechsel fehlen dann Impulse für die Veränderungen von Wetterlagen. Die "stabile Wetterlage", die daraus in höheren Luftschichten resultiert, kommt uns hier unten oft aber gar nicht so stabil vor. Wissenschaftler meinen mit dem Begriff nicht unbedingt, dass das Wetter immer gleich bleibt. Auch wechselhaftes Wetter, bei dem sich Hochs und Tiefs abwechseln, ist für Meteorologen eine stabile Wetterlage.



ZEIT ONLINE: Ist das Siebenschläfer-Phänomen in ganz Deutschland gleich ausgeprägt?



Böttcher: Nein. Eine Wetterlage, die sich Anfang Juli in Süddeutschland einstellt, bleibt mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent stabil. Ist es ein Sommerhoch, dann ist die Chance, über einen längeren Zeitraum schönes Wetter zu haben, recht groß. Im Hamburg gilt das nur noch für 55 Prozent aller Fälle. Je weiter man in den Norden kommt, desto instabiler wird das Wetter.

ZEIT ONLINE: Und wie ist das in Europa?



Böttcher: In Mitteleuropa halten sich wechselhafte West-Wetterlagen generell viel besser als solche, die für durchgängig sonniges Wetter sorgen. Sommerhochs neigen nämlich dazu, von Westen her durch Gewittertiefs verdrängt zu werden. Im Süden folgt dann rascher das nächste Hochdruckgebiet, im Norden bleiben nachfolgend kältere Luftmassen gerne mal drei, vier Tage länger.

Der Siebenschläfer Was sind Siebenschläfer? Siebenschläfer sind 20 Zentimeter großen Felltiere – den Schweif noch nicht mitgezählt – mit dem lateinischen Namen Glis glis. Sie erinnern an Eichhörnchen, ernähren sich von Obst, Nüssen und Samen, können gut klettern und springen, sind nachts aktiv und gehören ebenfalls zur Unterordnung der Hörnchenverwandten. Allerdings verstecken Siebenschläfer keine Wintervorräte. Stattdessen futtern sie sich eine Speckschicht für den Winterschlaf an. Heimisch sind sie in Laub- und Mischwäldern in Kontinentaleuropa. Ihre Bestände heute rückläufig. Bedroht werden sie weniger durch ihre Fressfeinde Marder, Hauskatze und Eule als durch den Menschen, der ihren Lebensraum einengt. Heißt der 27. Juni nach Tieren? Nein. Der Tag hat mit den niedlichen Nagern nichts zu tun. Die Tiere heißen Siebenschläfer, weil sie sieben Monate lang Winterschlaf halten. Die Schlafmäuse (Bilche) – wie sie auch heißen – erwachen auch nicht rund um den Siebenschläfertag, sondern schon Wochen vorher. Wonach heißt der Tag? Der Lostag der Bauernregel hat seinen Namen von der Heiligenlegende der Sieben Schläfer von Ephesus. Darin wurden sieben junge Christen zur Zeit der Christenverfolgung durch die Römer (249 – 251 n. Chr.) in eine Berghöhle in Ephesus, in der heutigen Türkei, lebendig eingemauert. Der Legende nach schliefen sie 195 Jahre lang, wurden am 27. Juni des Jahres 446 entdeckt und starben kurz darauf.

ZEIT ONLINE: Glauben Süddeutsche also besonders an die Bauernregel zum Siebenschläfer?



Böttcher: Wahrscheinlich kommt sie noch weiter aus dem Süden, aus dem österreich-ungarischen Raum. Dort liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Wetterlagen über den Sommer halten, sogar bei fast 80 Prozent. So ist das oft bei Bauernregeln. Sie beruhen auf örtlichen Ereignissen und werden dann weitererzählt, in der Regel von wandernden Mönchen. So hat sich wohl auch der Siebenschläfertag über den Sprachraum ausgebreitet und es bis nach Norddeutschland geschafft.