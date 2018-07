Was eine echte Großmacht sein will, kann sich nicht nur auf irdische Belange beschränken. Das galt schon im Kalten Krieg für Russland und die USA. Chinas Raumfahrtprogramm ist zwar noch jung, aber mit großen Plänen versehen. Seit 1990 experimentiert die Volksrepublik an einem bemannten Raumfahrtprojekt. Am 15. Oktober 2003 gelang es dann, den ersten Chinesen ins All zu schicken. Mittlerweile schwebt das Raumlabor Tiangong 1 im All. Im Juni reisten dort zuletzt drei Taikonauten hin. Auf dem Mond soll bald ein Roboter landen.